Equo compenso/ Possibile integrazione per alcune professioni, ecco quali

Ben presto il Governo potrebbe approvare l’equo compenso destinato esclusivamente alle professioni ordinistiche. Un occhio di riguardo dunque, per quei professionisti che dovrebbero essere compensati tenendo conto della complessità e quantità di lavoro per la quale sono incaricati.

I soggetti interessati a dover adeguare il salario in base ai parametri citati, sarebbero: assicurazioni, pubbliche amministrazioni (con delle eccezioni), imprese ed enti bancari con oltre 50 dipendenti oppure con fatturato oltre i 10 milioni di euro.

Equo compenso: come funziona?

Pronta in prima linea per firmare l’equo compenso, ci sarebbe il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni. Nella giornata di ieri, lunedì 23 gennaio 2023, in aula della Camera si è discusso del possibile adeguamento salariale, una proposta di Legge sempre più vicina all’approvazione.

Secondo l’Uncc (Unione nazionale delle Camere civili), l’equo compenso sarebbe dovuto per garantire la qualità della libertà, giustizia e dignità di professioni come quelle degli avvocati. Non si tratta di discriminazioni, perché il rispetto va a tutte le categorie di lavoratori, ma il focus si sposta in quelle professioni di maggior “peso e responsabilità di un certo calibro“.

Ma si va anche oltre a quanto detto, perché basterebbe citare l’articolo 5, comma 5 della norma legislativa del sistema sanzionatorio, che prevede quanto segue:

«Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato».

La questione per l’Adc (Associazione dei dottori commercialisti), non è semplice. Perché da un lato, ci sarebbero dei costi importanti da dover sostenere (a carico soprattutto di coloro che sono iscritti agli Ordini), e un’altra criticità è legata all’impossibilità di individuare determinate professioni non ordinistiche. E anche se si volesse delegare tale attività, non sarebbe sostenibile in quanto ad oggi non è prevista alcuna facoltà di controllare tali professionisti.











