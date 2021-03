Er Faina: “Cat calling per un fischio ad una ragazza?”/ “Scappo in Nuova Zelanda”

E’ in tendenza lo youtuber, influencer ed ex concorrente di Temptation Island, Damiano Er Faina. Tutta colpa, o forse merito, di alcune sue stories pubblicate su Instagram, attraverso cui lo stesso Er Faina si è espresso su un argomento molto caldo in questi giorni che è quello del “cat calling”. Lo spunto è arrivato da Aurora Ramazzotti, inviata de Le Iene nonché figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che ha dato visibilità a questo fenomeno attraverso cui le ragazze che circolano per strada divengono oggetto di complimenti di cattivo gusto, un fenomeno in crescita che spesso e volentieri condiziona le ragazzi soprattutto più giovani, che non si sentono così più libere di circolare per strada e di indossare ciò che vogliono.

Ebbene Er Faina a riguardo ha spiegato: “Posso capire se uno, che ne so stai a passeggiare e te rompe er caz*o, o te insulta, ma se passa una e vedi du belle gambe e le dici “a fantastica”. Ao mica ti ho detto vaf*anculo brutta cessa, c”è io il cat calling, per due fischi il cat calling. io non so dove andremo a finire. io ripeto, se qualcuno te caga er caz*o, te viene la e te tocca, te fa son d’accordo con te, ma se uno ti dice a bella…”

ER FAINA: “MI HANNO DETTO DI TUTTO E DI PIU’”

Quindi Er Faina ha aggiunto in altre stories: “Raga è sotto inteso che il mio discorso di prima vale per i ragazzi, certe che se uno dei 60 anni dice a una di 16 anni “a bella”, gli tiro la scarpa io”. In seguito Er Faina ha puoi pubblicato una stories in compagnia della nonna, a cui si è rivolto dicendo: “Se uno passa con la macchina e te fischia “a bella”, te che fai? “Li ringrazio”. Er Faina è stato pesantemente additato sui social per le sue stories: “Qualcuno è arrivato a dire che sono pericoloso solo per il semplice fatto che se uno fischio e dica a bella ad una ragazza per strada sono pericoloso manco facessi parte del cartello di Pablo Escobar, io non so se ride o piagne, vado a vivere in Nuova Zelanda, tipo Signore degli anelli, lì non si offende nessuno”. Quindi ha chiuso la querelle spiegando: “Io non posso dire quello che ho detto mentre loro possono dirmi che mi danno fuoco, che mi devono rinchiudere, altre persone che mi augurano di tutto e di più, this is Italia”. Recentemente Er Faina era stato attaccato anche da Tommaso Zorzi.

