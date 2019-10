DAMIANO ER FAINA E SHARON/ Lite con Tina Cipollari “Voglio le scuse” (Uomini e Donne)

Sarà una puntata di Uomini e Donne alquanto movimentata quella in onda oggi su Canale 5. Si torna a parlare di tronisti ma, ancora prima, si parla di una coppia di Temptation Island Vip: Er Faina e la sua fidanzata Sharon Macrì. Non sarà un ingresso primo di polemiche il loro, soprattutto da parte di Tina Cipollari. Ricordiamo che tra la bionda opinionista e lo youtuber non ci sono ottimi rapporti soprattutto a causa di un attacco fatto sul web dal secondo. Oggi la Cipollari si prende la sua vendetta e attacca duramente Er Faina. Si scatena una forte lite, che porta Maria De Filippi ad intervenire. Alla fine, Damiano Er Faina ammetterà di essere disposto a fare le sue scusa a Tina solo quando anche lei sarà disposta a farle a lui. Cosa accadrà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Er Faina e Sharon Macrì tornano su Canale 5

Er Faina dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip è stato attaccato da più fronti e da molti volti famosi del mondo dello spettacolo. Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 andrà in onda la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e l’odiatore web, sarà presente in studio con la fidanzata Sharon Macri. Damiano in puntata, avrà modo di litigare aspramente con Tina Cipollari, dopo le passate accuse caricate su YouTube tramite in video di cattivo gusto. La discussione prenderà una bruttissima piega. Ecco cosa scrivono le valide talpe del VicoloDelleNews a tal proposito: “Come potevamo tutti immaginare Tina Cipollari, che era già abbastanza avvelenata contro Damiano nei giorni scorsi in cui ha fatto delle storie nelle quali lo faceva ben intendere, ha fatto nero l’ex netturbino durante la registrazione chiamandolo con tutti gli epiteti che conosce. Finalmente ha svelato cosa la indispone tanto nei suoi confronti: una volta ha fatto un video (4 anni fa) contro di lei e il suo sovrappeso”.

Er Faina e Sharon Macrì ospiti di Uomini e Donne

All’epoca della spinosa discussione che aveva coinvolto Er Faina e Tina, uno dei figli della Cipollari lo aveva contattato per chiedergli di non offendere sua madre: “ma lui rispose male al bambino”, si legge ancora. Naturalmente Damiano ha negato di aver fatto una cosa simile ma Tina era inarrestabile nei suoi confronti: “ed oltre ad offenderlo pesantemente le si è anche avvicinata a brutto muso tanto che sia Maria che Gianni sono dovuti intervenire per separarla dal romano”, prosegue il VicoloDelleNews. Al termine del confronto Damiano Er Faina si è anche scusato ma Tina Cipollari pare non averlo perdonato: “Credeteci se così arrabbiata non l’abbiamo mai vista!”, concludono le talpe. Puntata imperdibile? A quanto pare la risposta è sì! Damiano e Sharon intanto, ad oggi proseguono serenamente la loro relazione d’amore, nonostante le problematiche vissute nel villaggio dei sentimenti. I loro progetti, per il momento, non sono noti, ma la coppia sembra aver già dimenticato i problemi che hanno affrontato a Temptation ed oggi la vita insieme procede a gonfie vele.



