Er Gennaro e Giulia Sara Salemi stanno insieme/ La foto del bacio conferma!

Er Gennaro e Giulia Sara Salemi stanno insieme? Gli appassionati di TikTok si pongono questa domanda ormai da qualche tempo, ma solo nelle ultime ore è arrivata la risposta che tanti aspettavano. A confermare che le due star di TikTok stanno insieme è un bacio paparazzato dei due. Webboh.it mostra infatti lo scatto in questione e annuncia: “Dopo settimane di chiacchiere e di gossip, ecco il bacio paparazzato fra Giulia Salemi ed Er Gennaro!” D’altronde tanti aspettavano questa conferma, soprattutto da quando i due hanno iniziato a registrare video per la piattaforma fianco a fianco sempre più spesso. Ora non ci sono più dubbi: i due giovanissimi sono molto più che semplici amici, per la gioia di tantissimi che hanno commentato positivamente sul web la notizia.

Chi sono Er Gennaro e Giulia Sara Salemi

Per chi non lo sapesse, Er Gennaro e Giulia Salemi sono due star di TikTok. Lei è diventata famosa dopo aver partecipato come protagonista nella serie Miracle Tunes. Al momento conta più di 820.000 follower sulla piattaforma social. Er Gennaro, invece, è l’autore del libro ‘La mia rivincita’ e conta 3.5 milioni di seguaci oltre ad un account verificato. Nelle ultime settimane molti hanno notato un avvicinamento tra i due giovanissimi, che non hanno mai confermato di stare insieme. Oggi è un bacio paparazzato a mettere fine ad ogni dubbio e a confermare che tra loro c’è realmente del tenero.





