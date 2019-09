Era mio padre/ Video, su Rai 3 il film con Tom Hanks (oggi, 26 settembre 2019)

Era mio padre è il film che ci offre il palinsesto televisivo di Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 26 settembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della DreamWorks SKG in collaborazione altre società del settore tra cui la Twenty Century Fox per la regia di Sam Mendes. Il soggetto di questo film tratto da un noto fumetto scritto da Max Allan Collins con sceneggiatura è stata curata ed adattata da David Self e Richard Pierce Rayner. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Thomas Newman e la scenografia è stata realizzata da Dennis Gassner. Nel cast sono presenti numerosi attori piuttosto famosi in tutto il mondo come Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Jenny Jason Leigh e Stanley Tucci.

Era mio padre, la trama del film

Stati Uniti d’America, 1931. Mike lavora come gangster sotto la protezione di un boss irlandese di nome Rooney il quale lo ha sempre stimato non solo per la sua fedeltà ma anche le sue capacità. Il figlio di Rooney, Connor, si dimostra un uomo senza alcuna fede e soprattutto coscienza dimostrandosi piuttosto impulsivo nell’utilizzo delle armi da fuoco. Un giorno il boss decide di affiancare Mike al proprio figlio per capire cosa stia succedendo con alcuni suoi collaboratori che a quanto pare stanno rubando soldi nelle casse dell’organizzazione criminale. Durante una riunione il figlio del Boss senza alcun preavviso spara e uccide quanti venivano visti come possibili traditori. Purtroppo nell’auto di Mike vi era suo figlio Michael il quale ha assistito alla strage. Nonostante Mike faccia più volte presente che il figlio non aprirà la bocca con nessuno di quanto visto Connor decide che l’intera famiglia del Mike dovrà essere trucidata facendo anche leva sul proprio odio nei confronti dello stesso Mike il quale è sempre stato trattato come un figlio da Rooney. Una volta che Connor avrà ucciso la moglie e un altro figlio di Mike quest’ultimo cercherà innanzitutto di portare in salvo Michael e soprattutto vorrà mettere in atto la propria vendetta. Ci sarà una vera e propria guerra di mafia che si sposterà a Chicago con sviluppi davvero imprevedibili e intriganti.

