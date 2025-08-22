Era ora è una commedia che indaga sulla tematica del tempo con protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Alla regia c'è Alessandro Aronadio

Era ora, film su Rai 1 diretto da Alessandro Aronadio

Venerdì 22 agosto 2025, su Rai 1 alle 21:30, andrà in onda il film Era ora, commedia fantastica italiana del 2022 diretta da Alessandro Aronadio. Il film ha come protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi, affiancati da un cast che include Massimo Wertmüller, Raz Degan, Francesca Cavallin e Mario Sgueglia. Alla colonna sonora ha lavorato Santi Pulvirenti, musicista e compositore. La fotografia è affidata a Roberto Forza, mentre il montaggio porta la firma di Roberto Di Tanna.

Il film rappresenta un lavoro importante nel percorso di Edoardo Leo, interprete versatile che ha saputo muoversi negli anni tra ruoli brillanti e parti più intense. Con Aronadio aveva già collaborato in passato, dimostrando una grande intesa artistica nel film Io c’è, del 2018, al fianco di Margherita Buy.

La trama del film Era ora: ogni giorno vale un anno

In Era ora, Dante (Edoardo Leo) è un quarantenne romano sempre in ritardo: con gli appuntamenti, con il lavoro, ma soprattutto con la vita. Uomo ambizioso e pieno di impegni, trascorre più tempo in ufficio che con la compagna Alice, pittrice di carattere opposto, libera e istintiva.

Il film si apre infatti con Dante che arriva in ritardo al compleanno di Alice. Proprio in quel giorno speciale Dante pronuncia la frase che cambierà il suo destino: “magari tra qualche anno avrò tempo”. Una battuta che si trasforma in condanna. La mattina seguente, Dante si sveglia un anno dopo, nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, senza alcun ricordo dei dodici mesi trascorsi.

La sorpresa si trasforma presto in smarrimento: Alice è incinta, e lui non ha memoria della gravidanza. Il tempo inizia a scivolare via, con Dante che ogni giorno si ritrova proiettato avanti di un anno: vede la nascita della figlia senza aver vissuto i nove mesi di attesa, si ritrova improvvisamente in crisi con la donna che ama. Dante assiste così, impotente, alle tappe fondamentali della sua vita, dalla crescita della figlia alle difficoltà familiari…..

