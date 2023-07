Eraclea, vagone di trenino stradale si ribalta/ Paura e panico ma nessun ferito grave

Tanta paura ad Eraclea, noto comune della provincia di Venezia, in Veneto, dove si è ribaltato un vagone di un trenino stradale turistico con a bordo diversi bambini. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, precisamente attorno alle ore 22:00, così come riferito dai colleghi di TgCom24.it, e sul posto si sono recati immediatamente gli uomini dei vigili del fuoco, nonché il personale del Suem e diverse ambulanze, vista la presenza di numerose persone. Fortunatamente, anche se si sono verificati dei feriti e la paura è stata tantissima, nessuno è rimasto coinvolto in maniera grave.

Georgia, ex presidente Saakashvili in pessime condizioni/ Zelensky: “Russia lo sta uccidendo”

La maggior parte dei passeggeri del bus ha riportato contusioni, ferite guaribili nel giro di qualche giorno. In base alla dinamica di quanto accaduto, stando alla ricostruzione, sembra che il trenino stesse percorrendo il suo solito tragitto cittadino nel centro turistico di Eraclea quando, in via Livenzuola, per delle cause ancora da accertare, uno dei vagoni del convoglio si è piegato di lato, ribaltandosi. Un evento che ha obbligato l’autista del trenino stradale a fermare subito il mezzo, evitando il peggio.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Meloni agli imprenditori: “Piccolo miracolo italiano”

ERACLEA, VAGONE DI TRENINO STRADALE SI RIBALTA: SI INDAGA SULL’ACCADUTO

TgCom24.it racconta di scene di panico, ma fortunatamente l’intervento dei mezzi di soccorso e delle autorità è stato tempestivo, praticamente immediato. Il primo a prestare i soccorsi tra l’altro è stato proprio lo stesso conducente, che una volta arrestata la marcia è sceso per sincerarsi delle condizioni dei propri passeggeri, di fatto quasi tutti genitori con i figli al seguito, famigliole in vacanza che volevano far fare un giro ai bambini sul trenino locale.

I pompieri sono giunti sul luogo segnalato da San Donà di Piave, altra località della provincia di Venezia, molto vicina ad Eraclea. Assieme a loro anche le autoambulanze del Suem, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto. Non è ben chiaro come mai il vagone si sia ribaltato in maniera così tempestiva, e non è da escludere che possa essere finito sopra un’asperità del terreno.

ETEROLOGA PER LE COPPIE GAY?/ La natura e il bene del bambino smentiscono (anche) Amato

© RIPRODUZIONE RISERVATA