Erasmus+, diretta video presentazione/ Programma 2021-27 con Min. Orlando e Bianchi

Questa mattina 20 dicembre 2021 a Roma viene presentato il nuovo Programma Erasmus+ all’interno dell’evento “Uniti nella diversità con il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027”: alla presentazione di lancio saranno presenti rappresentanti di studenti, docenti, sottosegretari e una nutrita pattuglia di Ministri del Governo Draghi.

Patrizio Bianchi/ "Rapporto sulla scuola cattolica uno strumento prezioso"

Con diretta video streaming a partire dalle ore 10 (fino alle 17), non appena terminati i saluti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, vi sarà l’incontro tra i giovani che hanno partecipato al Programma Erasmus+ assieme ai ministri Maria Cristina Messa (Università), Patrizio Bianchi (Miur, Istruzione), Fabiana Dadone (Politiche Giovanili), Andrea Orlando (Lavoro e Politiche Sociali), oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega allo sport, Valentina Vezzali. Seguiranno poi a concludere la mattinata di evento gli interventi degli organizzatori dell’evento sull’Erasmus 2021-2027, i direttori delle Autorità Nazionali e dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Innovativa), INAPP (Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche) e ANG (Agenzia Nazionale per i Giovani). INDIRE, INAPP e ANG, ricordiamo, sono responsabili in Italia per la gestione del Programma Erasmus+ per i settori Educazione, Formazione e Gioventù.

Manovra, Cgil-Uil vs Governo: “sciopero 16 dicembre”/ Ira Draghi: “Landini vuole…”

LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELL’EVENTO: COS’È ERASMUS+

Nel pomeriggio dopo l’intervento dei Ministri e le testimonianze degli studenti, saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori del Label europeo delle Lingue, del Premio europeo per l’insegnamento Innovativo – EITA 2021, del premio EPALE EduHack per l’educazione degli adulti e del riconoscimento della Rete EuroPeers Italia, gli ambasciatori e ambasciatrici della mobilità europea. L’intero evento sarà coperto dalla diretta video streaming del canale YouTube del Programma Erasmus+ dell’agenzia INDIRE.

Come spiega nel dettaglio l’Agenda Digitale dell’Unione Europea, Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport, «approvato con Regolamento UE N. 1288/2013, che ha unito in un unico contenitore tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013, tra cui il Programma di Apprendimento Permanente (precedentemente chiamato in diversi modi, per esempio Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig), Gioventù in Azione e altri cinque programmi internazionali, tra cui Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati». Nel nuovo programma 2021-2027, in particolare, rientrano questi principali obiettivi: «costruire relazioni più forti con il resto del mondo: aumenteranno la mobilità e la cooperazione con Paesi terzi, attraverso una combinazione di mobilità fisica e virtuale; promuovere ambiti di studio che guardino al futuro: verrà data più attenzione a progetti incentrati sullo studio delle energie rinnovabili, dei cambiamenti climatici, dell’ambiente, dell’ingegneria, dell’intelligenza artificiale e del design; azioni per sostenere gli Stati membri e i Paesi partner extra UE nella modernizzazione dei propri sistemi di istruzione e formazione».

RIFORMA PENSIONI/ Orlando: confronto coi sindacati tra 2 settimane





© RIPRODUZIONE RISERVATA