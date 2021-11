Ercolano, Tullio e Giuseppe uccisi “scambiati per ladri”/ Palumbo “come un fantasma…”

L’omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, rispettivamente di 27 e 26 anni, è stato al centro della nuova puntata di Ore 14. IL duplice delitto è avvenuto ad Ercolano, Napoli, dove un uomo, Vincenzo Palumbo, 53 anni, avrebbe esploso 12 colpi (uno rimasto inceppato) dal balcone di casa sua, giustiziando così i due ragazzi rei di trovarsi all’interno di un’auto sotto la sua abitazione. Il motivo? Credeva fossero dei ladri. L’uomo avrebbe dichiarato di essere uscito dalla porta della cucina e di aver sparato.

Nell’ordinanza di custodia cautelare, il gip ha sottolineato la personalità “disturbata” di Palumbo, descritto anche dall’inviata del programma come “un uomo che non vuole che nessuno si avvicini a casa sua”. I cartelli che annunciano di essere nei pressi di un’area videosorvegliata, affissi sui muri della casa di Palumbo potrebbero essere finti dal momento che non si vedrebbe alcuna telecamera esterna e potrebbero ribadire la personalità del soggetto. Secondo l’inviata, l’uomo era ossessionato dalla sua privacy.

Omicidio Ercolano, Tullio e Giuseppe: chi è Vincenzo Palumbo?

Solo dopo dieci minuti dall’esplosione dei colpi, l’uomo si sarebbe avvicinato verso l’auto con all’interno Tullio e Giuseppe ma passano altri 18 minuti prima che possa chiamare i carabinieri. Roberta Bruzzone, esperta criminologa, ha ricordato il profilo tracciato dal gip relativamente a Vincenzo Palumbo, ovvero quello di un uomo che “percepiva il mondo esterno popolato di nemici da abbattere a qualunque costo e nessuno doveva avvicinarsi alla sua abitazione, quindi con un profilo molto aggressivo anche nei confronti delle persone che si muovevano anche in maniera legittima attorno alla sua proprietà”.

Secondo la Bruzzone proprio questo andrebbe ad evidenziare il grande odio provato verso chiunque. “Chiunque di noi quella sera avesse avuto la disgrazia di perdersi in quella viottola, finiva come i due ragazzi”, ha aggiunto. Di Vincenzo Palumbo, a parte una foto, si sa molto poco. “E’ come un fantasma”, ha commentato l’inviata. Anche in merito al lavoro che svolge, tutti sanno che fa il camionista ma non sanno dove. Intanto la Procura sarebbe intenzionata a chiedere il rito immediato per Palumbo. Domani ci saranno i funerali dei due ragazzi. Per il gip, l’uomo avrebbe sparato per uccidere. “Non ci sono dubbi”, ha aggiunto la Bruzzone.



