Ercole contro Moloch/ Su Rete 4 il film con Gordon Scott

Ercole contro Moloch sarà trasmesso da Rete 4 oggi, venerdì 29 luglio, a partire dalle 16.44. Si tratta di un film storico del 1963 distribuito da Euro Inter. Film – Avo Film e prodotto da Bruno Turchetto per Explorer Film ‘58 (Roma), Comptoir Francais du Film (Parigi). Il film Ercole contro Moloch è diretto da Giorgio Ferroni, il regista ha cominciato a lavorare nella cinematografia assistendo Gennaro Righelli.

Ha diretto alcune pellicole genere neorealista, poi è passato alla produzione di documentari e film genere horror, mitologico, avventuroso e western. L’attore principale è Gordon Scott. Ha iniziato come bagnino, poi un giorno è stato notato da due agenti di Hollywood e dopo un provino è stato scelto per interpretare Tarzan al posto di Lex Barker con un contratto di sette anni. L’attrice principale è Alessandra Panaro, tra i suoi ultimi film ricordiamo: La notte è piccola per noi, Muse e Dei, Gli altri, gli altri e noi.

Nel cast di Ercole contro Moloch troviamo: Rosalba Neri, Arturo Dominici, Jany Clair e Nello Pazzafini. Il film non ha ricevuto un buon consenso della critica. Per la realizzazione è stato utilizzato molto materiale di repertorio e le scene sono abbastanza ripetitive. Questo ripetersi di situazioni rendono il film modesto.

Ercole contro Moloch, la trama del film

Leggiamo la trama di Ercole contro Moloch. L’antica Micene viene rasa al suolo durante un terribile terremoto. Dopo la distruzione la città viene ricostruita e la regina Pasafae mette al mondo il suo primo figlio. Il bimbo purtroppo nasce deformato, ma Asterione il gran sacerdote, lo divinizza con il nome di Muloch e attorno a lui crea un culto religioso. Dopo poco tempo la città riesce a risorgere, diventa potente, sottomette le popolazioni ed esige da loro denaro e anche gente fatta prigioniera per offrirla al divino Muloch.

Nessuno sceglie di ribellarsi perché chiunque lo faccia viene ucciso e le città distrutte. Quando Micene chiede agli abitanti di Tirinto di pagare i tributi, Glauco che per la sua forza fisica viene nominato Ercole, si offre come ostaggio così da penetrare all’interno della città. Una volta entrato a Micene, dopo svariate vicende e lotte, riesce a liberare Medea e se ne innamora. Moloch pur di non cederla al nemico decide di ucciderla, ma Glauco la difende e dopo una furente lotta con il mostro riesce a eliminarlo e a liberare tutti i popoli dalla sua tirannia.











