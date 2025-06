Ercole ed Eleonora: tutto sui genitori di Gianluca Ginoble

I genitori di Gianluca Ginoble si chiamano Ercole Ginoble ed Eleonora Di Vittorio e nella vita dell’artista sono una presenza fissa ancora oggi, nonostante sia diventato adulto e abbia raggiunto il successo mondiale. Gianluca, molto attivo sui social, pubblica spesso foto in compagnia di mamma Eleonora a cui dedica, spesso, parole d’amore e di papà Ercole con cui, invece, condivide l’amore per il mare. Della vita privata dei genitori di Gianluca non ci sono molte informazioni: nonostante il successo del figlio, infatti, hanno mantenuto un basso profilo diffondendo pochissime informazioni personali se non che, oltre a Gianluca, hanno un altro figlio, Ernesto che ha il nome del nonno.

Una famiglia come tante quella dell’artista de Il Volo che ha origini abruzzesi e che, con il successo del figlio, ha visto la propria vita totalmente cambiare. Quando Gianluca è diventato famoso era giovanissimo e per seguirlo in giro per il mondo hanno dovuto cambiare anche la propria vita.

Gianluca Ginobile e il rapporto con i genitori Ercole ed Eleonora

Esattamente come i genitori di Piero Barone e Ignazio Boschetto, anche quelli di Gianluca Ginoble non l’hanno mai lasciato solo accompagnandolo nelle città in cui si è esibito. Almeno fino a quando non è diventato adulto come ha raccontato lo stesso Gianluca in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

“Immagino che per qualsiasi genitore sia motivo di grande orgoglio avere un figlio felice, a prescindere dal successo. I nostri genitori ci hanno lasciato liberi di scegliere e di essere quello che volevamo essere senza imporre ciò che volevano loro”, le parole del cantante a Silvia Toffanin.