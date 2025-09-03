Il figlio minore di Alain Delon impugna il testamento che indica come unica erede la sorella Anouchka.

Ad un anno dalla morte di Alain Delon, i figli si contendono l’eredità del celebre attore che aveva accumulato un patrimonio di circa 50 milioni di euro. Un’eredità importante e pesante quella di Alain Delon che, nel 2019, a Cannes, aveva dichiarato: «Tutto sarà risolto prima della mia morte, che piaccia o no. Se non lo facessi, si dilanierebbero, fra loro ci sarebbe una guerra, ne sono certo». L’attore voleva evitare una guerra tra i figli che, però, è arrivata puntuale.

Anthony, 60 anni, avuto dall’attrice Nathalie Delon, Anouchka, 34 e Alain-Fabien, 31, avuti dalla modella olandese Rosalie van Breem, si stanno contendendo l’eredità ed ora il figlio minore è pronto ad impugnare il testamento in cui è indicata come unica erede la sorella Anouchka.

I figli di Alain Delon si contendono l’eredità

Nel 2015, Alain Delon aveva già fatto testamento lasciando una metà del suo patrimonio alla figlia Anouka e lasciando l’altra parte ai figli maschi. Con il testamento del 2022, però, tutto è cambiato perché l’attore ha indicato come unica beneficiaria dell’eredità Anouchka.

Ora il figlio minore dell’attore ha impugnato il testamento e vuole far annullare la donazione, datata 2023, in favore di Anouchka, alla quale è andato il 51 per cento della Adid (Alain Delon International Distribution), la società che detiene il marchio e i diritti all’immagine dell’attore. Come racconta Le Monde, Alain-Fabien avrebbe deciso di avviare l’azione legale perché avrebbe prove che dimostrerebbero come il padre non fosse in grado di intendere e volere quando ha redatto il secondo testamento.

