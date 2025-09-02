Alain Delon, prosegue la battaglia legale tra i figli del compianto attore per l’eredità: il primo figlio lancia accuse pesantissime ai fratelli.

La battaglia legale per l’eredità di Alain Delon si arricchisce con nuovi risvolti clamorosi, seppur ancora in attesa di conferme. I figli del compianto e celebre attore francese sono da tempo alle prese con non poche controversie riguardanti il testamento e l’effettiva divisione del patrimonio attribuibile al genitore. Come racconta Il Fatto Quotidiano, è il Le Monde a portare alla luce un nuovo colpo di scena con protagonista il primo figlio di Delon, Alain-Fabien. Quest’ultimo avrebbe infatti denunciato sia il fratello che la sorella minori a fine di portare all’annullamento del testamento del compianto papà. Il motivo? A suo dire, sarebbe riuscito a reperire prove capaci di dimostrare che il documento in questione sarebbe frutto di manipolazione e dunque nullo.

Alla base delle sedicenti prove di Alain-Fabien – primo figlio di Alain Delon – ci sarebbero delle testimonianze mediche inedite che dimostrerebbero come il compianto attore non fosse più in grado di intendere e di volere nel momento di apporre la firma al secondo testamento stipulato. Se quanto emerso dovesse corrispondere al vero, la battaglia legale per l’eredità di Alain Delon potrebbe subire uno scossone non da poco e con un esito letteralmente da riscrivere.

“Alain Delon è stato manipolato, successe cose poco corrette”, risvolti choc sulla battaglia legale per l’eredità tra i figli di Alain Delon

La contestazione di Alain-Fabien – come riporta Il Fatto Quotidiano – verte dunque soprattutto ai danni della sorella, Anouchka, alla quale andrebbero il 51% delle quote della Alain Delon International Distribution. Differenza di un solo punto percentuale rispetto al primo testamento oggetto di dibattito che però trovava d’accordo proprio il primogenito; in quel caso, alla sorella toccavano esattamente la metà delle azioni riferite alla società del compianto papà.

“Vuole dimostrare la verità, lo scontro in tribunale non gli farà guadagnare altri soldi”, a parlare così è l’avvocato di Alain-Fabien – primo figlio di Alain Delon – a Le Monde. “Vuole dimostrare che suo padre è stato manipolato e che sono successe cose poco corrette”.