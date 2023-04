Eredità da 35 miliardi, ma nessuno sa chi è/ “Tra 30 più ricchi al mondo”, è mistero

Un misterioso uomo, negli Stati Uniti, lo scorso 28 febbraio è morto e ha lasciato una eredità di ben 35 miliardi di dollari, ma nessuno sa chi è. Ad accorgersene come ricostruito da La Nazione, è stato ovviamente il fisco, che ha dovuto fare i conti con la successione degli eredi, i quali sono stati costretti a versare 7 milioni di dollari di imposte. A sollevare la questione è stato l’economista John Ricco, che ha scoperto l’enorme trasferimento e ha domandato al Tesoro se si trattasse di un errore. “È tutto vero”, ha replicato un portavoce. Tutti adesso si stanno interrogando ormai da diverse settimane sull’identità del Paperone, che resta ignota.

Le classifiche di Forbes degli ultimi decenni non mostrano alcun nome di persone defunte lo scorso anno che possano corrispondere al profilo in questione. Il patrimonio fa pensare che fosse tra i 30 uomini più ricchi al mondo, ma in molti si stanno domandando come sia stato possibile che non sia mai finito sotto i riflettori. L’unica traccia della sua esistenza sembrerebbe essere proprio il versamento fiscale da record avvenuto dopo la sua morte.

Eredità da 35 miliardi, ma nessuno sa chi è: è giallo negli Usa

Anche il valore dell’eredità, ovvero di 35 miliardi di dollari, non è certo, dato che nessuno sa chi è l’uomo misterioso. La stima del patrimonio deriva dai 7 milioni di dollari di imposte versati dai fortunati eredi. Le successioni infatti negli Stati Uniti sono tassate al 40% con alcune eccezioni. Ciò significa che il patrimonio ammonta ad almeno 17,5 miliardi di dollari. La cifra però potrebbe essere molto più alta.

C’è da considerare, infatti, che l’ex presidente Donald Trump, con il “Tax Cuts and Jobs Act” del 2017, ha raddoppiato l’esenzione dell’imposta sulle successioni. È per questo motivo che il patrimonio verosimilmente ha toccato quel record, che restringe il cerchio dalle 100 alle 30 persone più ricche al mondo. Il patrimonio è simile a quello di Sheldon Adelson, magnate dei casinò, il quale tuttavia è deceduto nel gennaio 2021. Escluso quest’ultimo, il mistero resta fitto.

