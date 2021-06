Eredità Diego Armando Maradona/ Figli e rivendicazioni: è guerra! A quanto ammonta il patrimonio?

Un minuto dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, i giornali di tutto il mondo hanno avuto gioco facile a pronosticare una vera e propria guerra per l’eredità del Pibe de Oro. Tra figli riconosciuti e solo dichiarati, tra rivendicazioni a mezzo stampa e sui social, a fare chiarezza sui diritti degli eredi, indicandoli chiaramente, è stato il Tribunale Civile di La Plata. A distanza di 3 mesi dalla morte del fuoriclasse argentino, un documento emesso dalla giudice Susana Tedesco del Rivero, ha stabilito che gli eredi universali, legalmente riconosciuti e sanciti ufficialmente, sono: Dalma (32 anni) e Gianinna (30 anni), figlie del matrimonio con Claudia Villafañe; Diego Junior (34 anni), nato dalla relazione con Cristiana Sinagra ai tempi del Napoli; Jana (23 anni), figlia di Valeria Sabalain; e Diego Fernando, il figlio più piccolo di 7 anni di Verónica Ojeda.

Maradona, guerra per l’eredità

Proprio quest’ultima ha deciso di condividere sui social network l’atto processuale: “Questa dichiarazione dà il diritto a Dieguito di avere ciò che gli è stato rubato“. La parola fine sulla questione eredità non può essere però ancora pronunciata: come riportato da Fanpage, infatti, nel caso in cui in futuro il Tribunale riconosca che Diego Armando Maradona aveva altri figli, gli attuali eredi dovranno corrispondere ai diretti interessati una percentuale del patrimonio. A proposito di patrimonio: questo dev’essere ancora quantificato con precisione.

Un’indiscrezione del Corriere dello Sport sostiene che l’eredità ammonterebbe approssimativamente a 500 milioni di dollari. Due forzieri dal contenuto misterioso sono state poi trovate a Dubai. E sebbene le casseforti non siano state ancora aperte il sentore è che possano contenere qualcosa dal valore inestimabile. Agli immobili, alle auto di lusso, ai cimeli e a conti bancari sparsi in tutto il mondo (solo 5 tra Argentina, Messico e Dubai) si sono aggiunti numerosi soldi in contanti a Buenos Aires, una collezione di orologi e molti gioielli.

A chiedere con una causa che venga riconosciuto il loro diritto di eredi sono stati finora Santiago Lara (19 anni), che sarebbe figlio del rapporto con la modella Natalia Garat, e Magali Gil (25 anni). Altri tre ragazzi: Joana e i gemelli Lu e Javielito, potrebbero rientrare nel novero dei figli di Diego. Il Pibe li avrebbe concepiti nel periodo cubano.

