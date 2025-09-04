Giorgio Armani, un'eredità da 13 miliardi, come verrà distribuita e a chi? Le prime anticipazioni sul testamento per la successione

Giorgio Armani è morto a 91 anni a causa di una lunga malattia lasciando non solo una enorme eredità artistica e stilistica ma anche economica, con un impero da 2 miliardi di fatturato l’anno e un patrimonio da 13 miliardi costruito grazie ai progetti che ha portato aventi lavorando fino all’ultimo giorno. Per sua volontà, lo stilista aveva già precisato in un documento come sarebbero stati divisi i suoi beni e soprattutto il modo in cui avrebbe voluto che le sue società fossero amministrate dopo la scomparsa.

Qualche anticipazione l’aveva già data in una recente intervista rilasciata al Financial Times, nella quale aveva specificato di avere un piano ben preciso per la fase di transizione, che sarebbe stata graduale, soprattutto nel passaggio di consegna delle responsabilità, affidate ai più fedeli collaboratori e soci, che avrebbero garantito una “continuità senza rotture“. Passando al lato più pratico, ci sarà comunque da attendere l’apertura della successione per capire a livello legale come effettivamente saranno distribuite le quote e a chi saranno affidate le aziende.

Come sarà divisa l’eredità di Giorgio Armani, la successione di beni e aziende tra familiari e collaboratori

L‘eredità di Giorgio Armani ammonta, secondo quanto stabilito da Forbes, a quasi 13 miliardi di euro. Non avendo eredi diretti e figli, non ci sono quote legittime, ma molto probabilmente i beni verranno divisi tra familiari più stretti, che già occupano ruoli di rilievo nelle sue società. Tra questi, la sorella Rosanna con il figlio Andrea Camerana, e le altre due nipoti Roberta e Silvana, figlie del fratello scomparso Sergio.

Poi ci sono i collaboratori come lo storico braccio destro, Pantaleo Dell’Orco, con il quale lo stilista aveva dichiarato più volte di avere un legame speciale, ma anche Federico Marchetti, membro del consiglio di amministrazione dell’azienda, fondatore di Yoox e amico intimo di Armani, tanto da essere stato definito più volte un vero e proprio consigliere personale. Resta poi la divisione delle quote della società, di cui l’imprenditore era proprietario al 99%, compresa la Fondazione creata per amministrare beni ed investimenti. Il piano definitivo sarà chiarito, come anticipato già da alcuni comunicati, in occasione dell’apertura del testamento, nel quale sono stati definiti i successori.