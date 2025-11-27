Il patrimonio di Pippo Baudo - stimato a 10 milioni - avrebbe ‘congelato’ la spartizione dell’eredità del compianto conduttore.

Vige il mistero sull’eredità di Pippo Baudo a distanza di diverse settimane dall’apertura del testamento; come riporta il sito di Gente, le ultime indiscrezioni raccontano di una situazione congelata per via dei presunti dubbi da parte degli eredi in relazione alle stime reali del patrimonio. Il compianto conduttore avrebbe lasciato circa 10 milioni di euro; un cifra che sarebbe giudicata – stando ai rumor – inferiore a quello che dovrebbe essere il reale valore dell’eredità di Pippo Baudo basandosi non solo sui beni immobiliari ma anche sul mezzo secolo vissuto da protagonista nel mondo dello spettacolo.

ORNELLA VANONI/ Le canzoni della “mala” e una voce unica, ma ogni bravura deve inchinarsi al tempo

I figli Tiziana – nata dalla relazione con Angela Lippi – e Alessandro, nato dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto quasi 30 anni dopo la sua nascita. A loro si aggiunge Dina Minna, storica segretaria e compagna di vita, tra gli eredi di Pippo Baudo. Sullo sfondo il mistero dell’eredità del compianto conduttore per via di una cifra giudicata insufficiente, come sottolineato, considerando la totalità del supposto patrimonio derivante da una carriera scandita non solo da successi professionali ma anche da cospicui investimenti.

Vittoria Belvedere piange a La Volta Buona: “Avrei voluto salutare Pippo Baudo…”/ La struggente confessione

Patrimonio Pippo Baudo, scoppia il ‘caso’ eredità: le indiscrezioni sulle perplessità degli eredi

E’ il portale Open – spiega Gente – ad aver fatto ulteriormente luce sul patrimonio e dunque sull’eredità di Pippo Baudo. Sarebbe pari a circa 6 milioni di euro il patrimonio immobiliare del conduttore al netto dei chiacchierati 10 milioni di totali dell’eredità suddivisa per gli eredi. Dunque, il dubbio che ora arrovella la curiosità mediatica e non solo riguarda principalmente la fine dei cospicui ed ovvi guadagni derivanti da una carriera pluriennale e soprattutto di spicco.

Pippo Baudo, com'è morto e malattia/ Chi sono le ex mogli: da Marinella Adinolfi a Katia Ricciarelli

Non c’è pace dunque per il compianto Pippo Baudo e ora, dopo le diatribe delle scorse settimane per il ‘caso’ Dina Minna e Katia Ricciarelli, il nome del conduttore finisce nuovamente nel calderone mediatico per via del mistero sull’eredità e sulle presunte perplessità degli eredi in relazione al patrimonio.