Ereditare un immobile/ Cosa succede con l’IMU? Tutte le ipotesi (10 agosto 2023)

Ereditare un immobile potrebbe far sembrare una situazione semplice da gestire, ma in realtà non è sempre così, specialmente quando si parla di oneri fiscali da rispettare per Legge, come ad esempio la gestione dell’IMU.

In primis va valutata la successione o il testamento che è stato lasciato, in cui si parlerà della proporzione di eredità di un immobile, in base a quanti sono i destinatari dell’unità immobiliare. Fatto ciò, andranno scrutati tutti gli oneri e gli adempimenti fiscali a cui far fronte.

Ereditare un immobile: quali gestioni fiscali osservare?

Ereditare un immobile comporta delle responsabilità non indifferenti. La situazione si complica quando i soggetti ereditari coinvolti sono più di uno, in quanto andrà valutato il tipo di testamento o in caso di assenza di esso, la possibilità di ritrovarsi in una proprietà condivisa con comunione forzata.

Nella comunione forzata non c’è soltanto l’eredità della casa o dell’unità immobiliare che sia, ma anche tutto ciò che ne comporta (tra cui l’IMU e altre imposizioni fiscali).

Un breve accenno dovuto sull’IMU, è che tale Imposta Municipale Unica è esente in due casi: sia sulla prima casa, che sull’abitazione principale (vige dunque il principio della residenza, che dovrà corrispondere al luogo in cui si vive abitualmente).

In caso di eredità però, la faccenda è diversa e si fa più complessa. Infatti, gli ereditari potrebbero essere soggetti al pagamento dell’IMU in quanto rappresenterebbe una seconda proprietà.

Attenzione però, al caso in cui l’Imposta Municipale Propria (IMU) presenta degli arretrati che il defunto non ha mai pagato. Anche in questo caso gli eredi dovranno provvedere (in parti uguali), a saldare il debito lasciato dalla persona defunta.

Facciamo presente che qualora un erede non intenda pagare la sua parte (ricordiamo suddivisa sempre in parti uguali), non è prevista la responsabilità solidale tra eredi, e dunque sarà responsabilità di ogni inadempiente provvedere al pagamento per regolarizzare la sua posizione fiscale.











