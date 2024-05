Erewhon, il supermercato di lusso che spopola a L.A./ Prezzi folli e clientela vip: fino a 19 € per un pesto

Prezzi folli vengono spesso e volentieri associati al cibo, anche “povero”, e a proposito non si può non citare il caso del supermercato di lusso Erewhon, con sede in Los Angeles, dove i listini sono da capogiro. Ne parla Cook del Corriere della Sera, sottolineando come nello store californiano vengano proposti cibi biologici e di alta qualità che fanno bene alla salute ma sicuramente un po’ meno al portafogli. Alcuni prezzi? Un’aranca 14,5 dollari, 15 dollari per 18 uova, ma anche bottiglie di acqua che superano i 20 dollari.

Corea del Nord, guerra della spazzatura contro il Sud/ Lanciati palloni gonfiabili con feci e batteri

Il supermercato è diventato una vera e propria meta del lusso che ovviamente è per pochi, ed è nato dall’idea dei giapponesi Aveline Yokoham e Michio Kushi, che fondarono il primo market di lusso in quel di Boston nel 1966, con l’obiettivo di vendere cibi macrobiotici. Nel 2011 l’azienda venne poi acquistata dalla famiglia Antoci, con il negozio che si è quindi spostato in California, appunto a Los Angeles, ma con la stessa mission, quella di proporre cibo di ottima qualità e ad ogni costo.

L'acqua del rubinetto è “sparita” dai ristoranti/ “In menù oggi bottiglie fino a 72 euro”

EREWHON, SUPERMERCATO DI LUSSO CHE SPOPOLA A L.A.: LE ORIGINI DEL NOME

La carta vincente del supermercato è la sua esclusività, e tale caratteristica unica risulta essere vincente sui social, dove i contenuti con protagonista l’Erewhon sono spesso e volentieri virali e spopolano sul web.

Il fascino di fare la spesa in questo super market con la S maiuscola è racchiuso anche nel nome dello stesso, che prende spunto dal romanzo distopico di Samuel Butlet precisa Il Corriere della Sera, che narra di un mondo in cui chi ci si ammala viene considerato un criminale, favorendo così la diffusione di alimenti biologici e di alta qualità. I maggiori acquirenti del supermercato losangelino, come facilmente intubile, sono vip, influencer e celebrità e ciò rappresenta ovviamente un’altracarta vincente dello store, visto che sono tantissime le collaborazioni in corso.

Birra analcolica, boom fra i consumatori italiani/ Gen Z in prima fila: “Simbolo di uno stile di vita sano"

EREWHON, SUPERMERCATO DI LUSSO CHE SPOPOLA A L.A.: LE COLLABORAZIONI CON I VIP

Troviamo ad esempio sponsorizzazioni con Hailey Biber, ma anche la super modella Bella Hadid, Kendall Jenner, quindi Olivia Rodrigo e via discorrendo. Sponsorizzazioni che si sfociano in collaborazioni davvero interessanti, tenendo conto che ad ora è possibile acquistare da Erewhon il peaches&cream smoothie realizzato proprio in collaborazione con la Jenner. Si tratta di un frullato a base di pesche biologiche con l’aggiunta di una crema al cocco ma anche succo di aloe vera, kombucha e vari altri ingredienti.

Per averlo servono circa 21 euro, ma i prezzi, come dicevamo sopra, sono off limits per molti. Lo stesso vale per altri prodotti come il brodo di ossa di pollo biologico in vendita a 46 euro, ma anche la soda kefit allo zenzero da 32 euro, il pesto vegano da 19, una bottiglia d’acqua da 18, un burro d’arachidi da 16,5, e ancora, 11 euro per un sugo all’arrabbiata. Ci sono inoltre prodotti per il corpo e i capelli, giusto per dare un servizio “chiavi in mano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA