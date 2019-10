“Ergastolo ostativo va riformato”/ Corte Cedu vs Italia: Morra “a rischio il 41Bis”

Una sentenza a suo modo storica che conferma la condanna già posta in atto lo scorso 13 giugno dalla Corte Cedu contro l’Italia: «l’ergastolo ostativo viola la dignità umana e per questo va riformata la legge», spiega la Corte di Strasburgo nel respingere oggi il ricorso presentato dallo stato italiano in merito alla condanna di inizio estate. «L’Italia deve riformare la legge sull’ergastolo ostativo che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia»: quel “fine pena mai”, spiega ancora la Corte Cedu (che ricordiamo non fa parte di alcun organo dell’Unione Europea ed è diversa dalla Corte di Giustizia dell’Ue) è lesivo per i condannati e il carcere duro per mafiosi e simili «viola il diritto del condannato a non essere sottoposto a trattamenti degradanti e inumani». La Corte già a giugno aveva considerato del tutto ammissibile il ricorso avanzato dal detenuto per mafia – Marcello Viola – stabilendo che c’era stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Il Governo aveva risposto con una ricorso che oggi però viene del tutto bocciato, ribadendo la necessità dell’Italia di riformare la legge vigente.

CORTE CEDU CONDANNA L’ITALIA: ALLARME DALL’ANTIMAFIA

La Corte Cedu, nel condannare l’ergastolo ostativo italiano, ritiene che «l’accertamento della violazione fornisca in sé soddisfazione sufficiente per il danno morale sostenuto dal richiedente», con i giudici che sostengono con convinzione che «la mancanza di collaborazione con la giustizia è equiparata ad una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società, ma la collaborazione con la giustizia può offrire ai condannati all’ergastolo ostativo una strada per ottenere questi benefici, una via, però, ritenuta decisamente troppo stretta». Lo scontro tra associazioni per i diritti dei carcerati e la stessa politica è molto forte e d’ora in avanti, dovendo eseguire la sentenza della Corte di Strasburgo, non sarà poco l’effetto-caos generato in tutti i casi del regime di carcere duro del 41Bis che potrebbero essere tutti appellati presso la Corte Cedu per una cancellazione immediata. Secondo Nicola Morra, Presidente della Commissione Antimafia, «La Corte europea dei diritti umani ha deciso di andare allo scontro con l’Italia» ha spiegato il politico M5s commentando la sentenza da Strasburgo, aggiungendo poi «Non siamo in ginocchio, ma oggi siamo stati sconfitti su un fronte importantissimo».

