Eric Carle, è morto lo scrittore e illustratore/ Creò “Il piccolo Bruco Maisazio”

Il 23 maggio 2021 è morto Eric Carle, scrittore e illustratore americano noto per il libro “Il piccolo Bruco Maisazio”. Si è spento a 91 anni nella sua casa di Northampton in Massachusetts, circondato dai suoi familiari. Nato a Syracuse (New York) nel 1929, Carle era cresciuto in Germania dove studiò tipografia e arte grafica all’accademia statale delle belle arti di Stoccarda. Si laureò nel 1950 e due anni dopo decise di tornare negli Stati Uniti, a New York, dove lavorò come graphic designer per il New York Times. Iniziò la sua carriera di scrittore e illustratore per libri per l’infanzia quando l’educatore Bill Martin Jr gli chiese di illustrare il suo libro “Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?”, pubblicato nel 1967. Nel 1969 scrisse “Il piccolo Bruco Maisazio” (titolo originale “The Very Hungry Caterpillar”), che con sole 224 parole racconta la storia di un bruco sempre affamato e curioso del mondo e della sua trasformazione in farfalla.

Il libro “Il piccolo Bruco Maisazio” di Eric Carle è stato tradotto in 62 lingue e ha venduto oltre 50 milioni di copie. “All’inizio non capivo neppure io perché fosse così popolare ma nel tempo mi sono convinto: è una storia di speranza. “Tu piccolo bruco puoi crescere, dispiegare le tue ali e volare nel vasto mondo”: credo che questo abbia toccato un tasto comune a molti lettori”, aveva spiegato qualche anno fa lo scrittore americano in una intervista a Cristina Taglietti su “la Lettura”. Nella sua carriera Carle ha illustrato oltre 70 libri, molti dei quali scritti da lui stesso, e ha venduto circa 145 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2002 ha fondato con la moglie l’Eric Carle Museum of Picture Book Art, ad Amherst in Massachusetts, con oltre 11 mila oggetti e 7.300 illustrazioni.

