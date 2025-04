La confessione di Eric Dane di Grey’s Anatomy

Come un fulmine a ciel sereno, sui fan dell’amatissima serie tv Grey’s Anatomy che, da anni, appassiona milioni di telespettatori in tutto il mondo, è arrivata la notizia che non tutti si aspettavano. A lasciare tutti senza parole è stato Eric Dane, l’attore che nella serie medical più famosa al mondo ha interpretato per diverse stagioni l’affascinante dottor Mark Sloan. L’attore, inoltre, è famoso anche per la serie Euphoria per la quale, a breve, tornerà sul set nuovamente al fianco di Zendaya e Sydney Sweeney.

Amatissimo dagli appassionati delle due serie tv, l’attore ha deciso di condividere con i fan quello che sta affrontando. Eric Dane ha così confessato di aver scoperto di avere la Sla. Nonostante la malattia, l’attore ha spiegato di sentirsi comunque fortunato perché ancora in grado di poter lavorare.

Le parole di Eric Dane

“Mi è stata diagnosticata la Sla”. Con queste parole Eric Dane ha spiazzato il mondo. Per poi aggiungere: “Sono grato di avere la mia amorevole famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo prossimo capitolo” ha detto in un’intervista a People. “Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana” ha aggiunto ancora.

“Vi chiedo gentilmente di lasciare alla mia famiglia e a me la privacy durante questo periodo”, è stato poi l’appello che ha rivolto e media e fan. L’attore sta così combattendo la sua battaglia con il supporto della moglie Rebecca Gayheart e dei figli, Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13 anni. Le parole dell’attore sono diventate immediatamente virali e per lui i fan stanno scrivendo centinaia di messaggi d’affetto e di supporto.