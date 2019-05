Erica Bazzeghini/ Chi è? “Un quadro impressionista” (#TeamMorgan, The Voice 2019)

Erica Bazzeghini, dopo aver conquistato tre giudici su quattro di The Voice of Italy nella seconda puntata delle Blind Audition con “I Don’t Fall in Love with You” di Tom Waits e aver scelto il team Morgan, ha dovuto dimostrare di essere tra i 6 concorrenti che meritavano di passare alla fase successiva. Nella scorsa puntata Erica ha affrontato la fase dei Best Six. Erica si è esibita nel terzo gruppo con gli altri concorrenti che alle Blind Audition hanno scelto o sono stati scelti da Morgan. Ascoltando la sua esibizione, Morgan ha detto che gli sembrava di avere davanti Paul McCartney più che una concorrente di The Voice. Alla fine, infatti, Morgan ha scelto Erica, definendola “perfetta“. Alle telecamere Erica ha confessato: “Sono fiera di me stessa e di come ho reagito a tutto quanto, di essere riuscita dimostrate quello che ho dentro. Sono davvero felice“. Questa sera, martedì 28 maggio, Erica Bazzeghini affronterà la fase delle Battle.

Erica Bazzeghini: per Morgan è “un quadro impressionista”

Erica Bazzeghini ha un timbro molto particolare che Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio hanno notato subito durante le Blind Audition: clicca qui per vedere la sua esibizione. Morgan ha ammesso di sentirsi come di fronte a “un quadro impressionista“. I suoi pregi artistici sono il controllo vocale, la capacità di trasmettere emozioni e sogni, la versatilità e il timbro. Per ora Erica ha optato sempre per canzoni in inglese, anche se alle Blind ha detto di amare molto Rino Gaetano, De Andrè e Vinicio Capossela. Il pubblico sembra essere rimasto incantato dalla voce di Erica Bazzeghini. Oltre ai suoi 7mila follower su Instagram, su Twitter molti dopo aver visto le sue esibizioni hanno scritto che è Erica la vincitrice annunciato di The Voice of Italy: “Molto introversa, canta in modo incantevole e buca lo schermo, con tutta la sua timidezza e fragilità… Vincitrice annunciata?”, ha scritto un utente. Sicuramente Erica sembra la concorrente su cui Morgan vuole puntare, tra i due si è creata un’ottima intesa.

