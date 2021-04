Erica Hauser è morta/ La dama di Uomini e donne si è spenta nel sonno

Erica Hauser è morta a 44 anni, il pubblico di Uomini e donne di nuovo in lutto

Un altro lutto nella famiglia di Uomini e donne oggi e un’altra morte improvvisa destinata a lasciare in lacrime il pubblico del programma: Erica Hauser è morta nel sonno. Nei giorni scorsi gli appassionati di Uomini e Donne erano stati scossi dalla scomparsa di Fabio Donato Saccu, 46 anni, e oggi si ritrovano a fare lo stesso proprio per via della morte della dama che, a quanto pare, si è spenta all’improvviso nel sonno nella notte tra Pasqua e Pasquetta. La dama romana alcuni anni fa infiammò il trono over con la sua partecipazione e, in particolare, dell’ex calciatore Ivano Rotoli con il quale aveva lasciato il programma salvo poi chiudere la loro relazione qualche tempo dopo. La notizia si sta diffondendo in fretta sui social e sono già diversi i protagonisti del programma che si stanno stringendo intorno alla famiglia di Erika.

Le parole di Gianluca Pannullo

Erica Hauser era una ex modella e nel 2013 aveva conosciuto in trasmissione Ivano Rotoli, Erica Hauser è originaria del Principato del Liechtenstein ma viveva a Roma. Al momento non si conoscono le cause della morte anche se in molti sono pronti a giurare che non era malata ma che si è trattato di un malore improvviso che non le ha dato scampo. I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma. Solo qualche giorno fa, Erica aveva condiviso su Facebook un suo video. In primo a ricordarla e salutarla sui social è stato Gianluca Pannullo che ha scritto: Come descriverti… Tu eri quella che ti teneva a telefono tutta la notte con i tuoi discorsi logorroici, per il tuo altruismo, e speranza di una principessa sensibile e incompresa quale eri. Meritavi tutto l’ amore e la felicità che sapevi donare.. La piu giovane, la piu vera di noi, la piu piu.. Tu eri una luce sempre accesa anche nel freddo inverno e lo sarai per sempre per noi”.

