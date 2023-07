Erica Marsh, l’influencer voce della sinistra Usa è un fake?/ “Creata dall’intelligenza artificiale”

E’ decisamente curiosa la vicenda legata ad Erica Marsh, una influencer che nel giro di pochi mesi ha ottenuto migliaia di follower ma che si è scoperto essere un fake, totalmente finta. Come sottolineato stamane dal quotidiano Il Messaggero, Erica Marsh sembrava una voce liberale e nel contempo virale del web, una giovane ragazza dalla fluente chioma bionda con occhi azzurri, “ex volontaria per Obama e Biden”.

Egemonia del dollaro sta finendo/ Sarà sostituito da un ordine economico multi-valuta

A generare la sua foto sarebbe però stata in realtà l’intelligenza artificiale, così come decretato da alcuni esperti, a cominciare da John Scott-Railton, ricercatore senior al Citizen lab dell’Università di Toronto: “Sospetto fortemente che questa persona non esista”, ha detto. Numerosi giornali hanno cercato di indagare per approfondire la vicenda di Erica Marsh, cercando di scoprire chi fosse, e alla fine è emersa un personaggio che avrebbe fatto fare ai liberali una figura non proprio simpatica. Nel corso delle ultime settimane l’influencer Erica Marsh aveva espresso il suo punto di vista su varie questioni d’attualità, come ad esempio a fine giugno quando la Corte Suprema Usa aveva deciso uno stop storico alle università americane nei confronti di razza e etnia come fattore per ammettere gli studenti.

"Biden ha censurato dissenso su vaccini Covid"/ Giudice vieta contatti con social media a funzionari Usa

ERICA MARSH: L’INDAGINE DEL WASHINGTON POST

“La decisione odierna della Corte Suprema è un attacco diretto ai neri. Nessuna persona di colore sarà in grado di avere successo in un sistema basato sul merito, motivo per cui erano necessari programmi basati sull’azione affermativa”, aveva twittato Erica Marsh sul suo account da 130mila follower in soli 8 mesi.

Fra coloro che hanno indagato anche il Washington Post, che ha deciso di vederci chiaro e ha cercato di rintracciare tracce di Eric Marsh partendo dai registri telefonici ed elettorali, e non trovando alcuna segno di vita. Nel dubbio ci ha pensato Elon Musk, che ha deciso di sospendere l’account Twitter in attesa che si faccia una volta per tutte chiarezza. Una politica, quella dell’uomo più ricco del mondo, che lo stesso aveva messo in pratica sin dai primi giorni di questa nuova avventura social.

Casa Bianca evacuata per polvere sospetta ma è cocaina/ Giallo a Washington: indagini in corso

© RIPRODUZIONE RISERVATA