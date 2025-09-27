Erica Martinelli questa sera a 'Ballando con le Stelle': la maestra di danza si esibirà assieme al rapper Rosa Chemical. Cosa dobbiamo aspettarci?

ERICA MARTINELLI, “CI VOGLIAMO BENE”: COS’E’ SUCCESSO CON…

Erica Martinelli, chi è e cosa sappiamo in merito alla sua vita sentimentale e le ultime indiscrezioni di gossip sul suo conto? Questa sera torna l’appuntamento con “Ballando con le Stelle” e i riflettori saranno puntati, tra gli altri, sulla ballerina 29enne, designata come partner di Rosa Chemical (parliamo del rapper quest’oggi in un pezzo a parte, dando conto anche della sua vita sentimentale): personaggio relativamente recente nello show condotto da Milly Carlucci, avendo debuttato solamente nel 2024, Erica Martinelli è ancora poco nota al grande pubblico e, allo stesso tempo, non si conosce molto in merito alla sua vita sentimentale. Proviamo a saperne di più, tra indiscrezioni e vecchi flirt (veri o solamente presunti…), con la diretta interessata che tuttavia pare essere single.

Nata a Roma e classe 1996, Erica Martinelli ha alle spalle già una lunga carriera di ballerina esperta non solo nel latino-americano ma pure in danza moderna e classica: non a caso, a livello agonistico, ha ottenuto diverse medaglie nelle rassegne tricolori, prima di dedicarsi anche ad altri progetti extra-pista e di diventare insegnante di ballo. Da sempre molto abbottonata sulla propria vita sentimentale, al momento pare che la diretta interessata sia single o, quantomeno, Radio Gossip appare silente su questo versante: diventata un personaggio noto grazie alla chiamata della Carlucci a “Ballando”, ecco che le indiscrezioni e i rumors, peraltro mai confermati, su Erica Martinelli sono esplosi.

FIDANZATO MARTINELLI? NIENTE “COSE TURCHE” CON FURKAN E…

DI sicuro, attraverso i propri profili social non emerge nulla e, a parte la presenza di un misterioso ragazzo di nome Luca col quale, ammesso che vi sia stata una relazione in passato, pare che sia finita, è difficile stabilire se al momento abbia un fidanzato. La sua partecipazione al programma di Rai 1 l’anno scorso, in coppia con l’attore turco Furkan Palali, una delle star della soap “Terra amara”, aveva però infiammato la sua già nutrita fan base e coloro che l’hanno già adottata come una delle maestre di ballo beniamine dello show.

Qualcuno, tra cui anche Selvaggia Lucarelli, cogliendo la palla al balzo aveva parlato di “cose turche” tra di loro, forse strumentalizzando un po’ alcune loro uscite sulla chimica nata ballando assieme e sulle dinamiche instauratesi, ma unicamente come coppia di concorrenti in pista e null’altro.

Ospiti durante quel periodo assieme a “La Volta Buona”, Erica Martinelli e Furkan Palali (tenutisi anche per mano) avevano candidamente ammesso di trovarsi bene a lavorare assieme ma, tagliando corto su eventuali ammissioni di flirt in corso o meno, la ballerina aveva semplicemente detto: “Ci vogliamo bene”. Tuttavia, nel corso dei mesi successivi che hanno portato a questa estate, e all’annuncio del ritorno della Martinelli nel cast di ballerini professionisti di “Ballando”, non sono arrivati aggiornamenti in merito e pure sul versante dell’attore turco non ci sono certezze. In pratica, si è rimasti a quel chiacchiericcio di gossip senza che vi sia stato alcun seguito o avvistamento della presunta coppia. In quest’edizione 2025 del programma ne sapremo di più ed emergerà la verità?

