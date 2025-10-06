Erica Martinelli e Rosa Chemical, tra i due può nascere qualcosa grazie all’esperienza a Ballando con le stelle 2025.
Non sarebbe certo la prima volta che tra le retrovie di Ballando con le stelle 2025 fioriscono amori e tenerezze; il mirino de La Volta Buona, con la complicità di Rossella Erra, quest’oggi è finito su Erica Martinelli e Rosa Chemical che in queste due prime puntate dello show di Milly Carlucci hanno dimostrato grande intesa e complicità. Tutto parte da una ‘paparazzata’ della Erra che li becca nelle prime ore del mattino a prendere un caffè insieme; nulla di particolarmente compromettente ma quanto basta per alimentare la curiosità su un possibile amore in fiore.
Con l’assist servito su un piatto d’argento da Rossella Erra, Caterina Balivo incalza Erica Martinelli – maestra a Ballando con le stelle 2025 e in coppia con Rosa Chemical – a proposito del suo stato sentimentale. La ballerina preferisce glissare: “Se sono fidanzata? Forse meglio se andiamo avanti, ne parliamo un’altra volta…”. La conduttrice de La Volta Buona precisa: “Ma non intendo con Rosa Chemical, in generale”. Ma la Martinelli insiste: “Andiamo avanti!”.
Erica Martinelli e Rosa Chemical, coppia anche ‘oltre’ Ballando con le stelle 2025?
Diversa la risposta quando Erica Martinelli viene interrogata sullo stato sentimentale di Rosa Chemical, compagno d’avventura a Ballando con le stelle 2025: “Lui attualmente è single”. La risposta alimenta la reazione allusiva di Caterina Balivo che, ovviamente con simpatia, sembra quasi sperare che tra i due possa nascere del tenero. Aggiunge un po’ di pepe anche Vladimir Luxuria che incalza la maestra di ballo su quanto visto nell’ultima coreografia: “Ti ha preso per le terga con molta passione… Era previsto?”. Erica Martelli ha dunque chiarito: “In realtà è stata colpa mia, gli ho detto io di farlo per la coreografia…”. In conclusione, incalzata sulla simpatica similitudine di Rosa Chemical sul delfino e il pesce palla, la ballerina conferma con il sorriso: “Per ora voglio essere un pesce palla…”.