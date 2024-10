Chi è Erica Martinelli, la nuova maestra di danza di Ballando con le Stelle 2024? Da alcune settimane si sono riaccesi i riflettori sul dance show più seguito e commentato del piccolo schermo e in tanti avranno notato che nel cast di questa edizione ci sono diverse new entry. Tra queste c’è anche Erica Martinelli, ballerina originaria di Roma che gareggia in coppia con Furkan Palali, l’attore turco protagonista della soap opera “Terra Amara”. Ma chi è Erica Martinelli?

Dalla sua biografia ufficiale pubblicata sul sito Burn Nation si legge: “Erica è di Roma, Italia ed è specializzata nello stile latino americano con conoscenza sia della danza moderna che di quella classica. A livello agonistico Erica ha ottenuto numerose vittorie nelle competizioni Nazionali, partecipando alle finali dei Campionati Italiani 2011-2012-2013 e vincendo la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 2014 e 2015”.

Erica Martinelli di Ballando con le Stelle 2024 ha un fidanzato?

Erica Martinelli ha curriculum di tutto rispetto: a soli 28 anni, infatti, può vantare vittorie a livello agonistico e la presenza a diverse finali dei Campionati Italiani. Sulla pista di Ballando con le Stelle 2024 sta dimostrando, di settimana in settimana, tutto il suo talento anche se non mancano le difficoltà causata dalla poca agilità di Furkan Palali, suo partner di ballo. La danza è diventata la sua più grande passione sin da bambina; una vera e propria vocazione che ha seguito perfezionandosi con lo studio e l’allenamento riuscendo così a raggiungere importantissimi risultati.

Arrivare nella prima serata di Rai1 con Ballando con le Stelle è sicuramente un altro traguardo per la giovane ballerina romana che è stata fortemente voluta nel cast dalla padrona di casa Milly Carlucci. La ballerina è presente anche sui social dove condivide scatti della sua vita lavorativa senza rivelare mai nulla del suo private. Tutto tace sulla vita privata di Erica, che è molto riservata e non ha mai parlato del suo privato. Al momento non è dato se abbia o meno un fidanzato.