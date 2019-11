Erica Piamonte a letto con Taylor Mega?/ La verità a Pomeriggio 5 dopo il pink party

Erica Piamonte nuovamente felice accanto a Taylor Mega. Dopo la fine della storia con Giorgia Caldarulo, Erica è tornata accanto all’influencer mostrandosi felice e serena. Sui social, Erica e Taylor, entrambe con un vestito rosa, durante la festa di compleanno della Mega, hanno trascorso la serata tra abbracci, sguardi complici e tanti sorrisi. E’ stata la serata che ha ufficializzato il riavvicinamento tra le due ex gieffine come testimonia anche una foto pubblicata questa mattna da Erica. La Piamonte, infatti, su Instagram Stories, ha dato il buongiorno ai fans immortalandondosi sul letto di Taylor, ricoperto di banconote false. Dopo Giorgia Caldarulo, dunque, Taylor Mega ha deciso di riprovarci con Erica Piamonte? La verità sarà svelata da Erica nella puntata odierna di Pomeriggio 5.

ERICA PIAMONTE, IL RIAVVICINAMENTO CON TAYLOR MEGA

Per festaggiare il suo 26esimo compleanno, Taylor Mega che durante il party ha avuto un incidente con il seno, ha voluto accanto a sè anche Erica Piamonte. Tra le due, l’affetto non è venuto meno nelle ultime settimane anche per il gesto fatto da Taylor che, per riconquistare la fiducia della Piamonte, le ha inviato un mazzo di rose rosse per il suo compleanno. Insieme ai fiori, Taylor ha anche scritto un biglietto con cui ha nuovamente fatto breccia nel cuore di Erica. “Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista, ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge”, recitava il biglietto. Tra le due, dunque, è ufficialmente tornato l’amore? Lo scopriremo garzie a Pomeriggio 5.





