Erica Piamonte, ballo hot su Instagram/ Video e polemica: “Sai mostrare solo il cul*”

Erica Piamonte torna a stupire. L’ex gieffina sta facendo impazzire i fan con un balletto hot appena postato su Instagram. Con un costume abbastanza succinto, la Piamonte accetta la challenge lanciatale da Cristian Imparato, conosciuto proprio nella Casa del Grande Fratello 16. “ADORO TUTTE LE CANZONI CHE SANNO D’ESTATE• Secondo voi potevo non accettare la challenge del mio amico @cristianimparato ??? FATELO ANCHE VOIIIIII” scrive su Instagram Erica, dando il via ad una performance, divisa in due brevi video, poi postati sul noto social. La conseguenza? Un fiume di commenti da parte dei suoi quasi 220 follower. Se sono in tanti a complimentarsi per la sua innegabile bellezza e sensualità, sono però tantissimi i commenti critici e, dunque, negativi nei suoi confronti.

Erica Piamonte, fiumi di critiche per il ballo hot

Molti dei fan che hanno imparato ad amarla e apprezzarla nella Casa del Grande Fratello 16, mesi dopo la fine del reality ammettono di trovarla diversa, cambiata. Ecco perché, sotto l’ultimo post di Erica Piamonte, si leggono commenti come questi: “Mi piacevi tanto quando eri nella Casa, ma oggi devo ricredermi. Sai solo metterti in mostra, far vedere il tuo cu*o ogni volta sia possibile. Basta!”; e ancora “Sei solo un’esibizionista. Mi piacerebbe vedere la ragazza dolce vista nella Casa e invece… solo te*te e culo sul tuo profilo, come tutte le altre!” In molti si dicono dunque delusi da questo “cambiamento” della Piamonte che, tuttavia, non sembra assolutamente sentirsi toccata dalle critiche ricevute.





