Erica Piamonte, dedica di compleanno al padre/ “Auguri babbo”: il messaggio (GF16)

Lo scorso 14 maggio, Erica Piamonte ha realizzato una sorpresa per il padre, mettendo insieme degli indumenti per fargli gli auguri di buon compleanno e creando la sua composizione sul letto matrimoniale. “Auguri Babbo!”, ha scritto la giovane, facendo arrivare il suo pensiero di affetto nei confronti del suo papà, aggiungendo anche un cuore realizzato con delle infradito. Il gesto molto tenero è stato apprezzato dal pubblico ed anche dagli inquilini presenti nella Casa del Grande Fratello 2019. La giovane, proprio nel corso del gioco, ha raccontato in più di una occasione di avere rapporti molto particolari e difficili con i suoi genitori. Dopo avere rivelato la sua bisessualità per esempio, ha confidato di non averlo mai raccontato ai suoi genitori, ed infatti aveva molta paura della loro ipotetica reazione di fronte tutto questo. La Piamonte, ha poi avuto un contatto molto intimo con Gaetano Arena ed anche in quella circostanza, si era detta molto preoccupata per il parere di sua madre e suo padre, evidenziando molta ansia ed anche imbarazzo.

Erica Piamonte, dolce gesto per il padre al Grande Fratello 2019

Erica Piamonte, dopo avere superato un bel po’ di nomination, si è presumibilmente anche accorta di essere una delle protagoniste più amate del Grande Fratello 2019. Chissà se prima delle battute finali (mancano solamente due appuntamenti), avrà modo di parlare con suo padre, specie dopo il dolce messaggio per augurargli buon compleanno. La 30enne, durante una passata conversazione con Francesca De Andrè, ha parlato nuovamente del padre: “Il mio babbo è convinto che ogni tatuaggio che mi faccio, lo faccio per farlo stare male perché lui li odia”. Poi ha aggiunto: “Come faccio io a farglielo capire?”. “Io non sono libera” ha ammesso riferendosi al fatto che il giudizio della sua famiglia continui a influenzare costantemente la sua vita e le sue decisioni. “Abbiamo un rapporto bellissimo, finché non si parla di me. Se parliamo del più e del meno, si ride e si scherza, ci si butta giù dal ridere”. La toscana ha poi concluso: “Ti rendi conto che io non riesco neanche a salutarli alle telecamere? Come è possibile? Perché? Non è una cosa normale. Lo vedi che tutti continuamente, dicono, ‘ciao mamma, ciao papà’, io non ci riesco”. Con questo gesto di alcuni giorni addietro, ha superato finalmente questo scoglio.

