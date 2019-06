Erica Piamonte e Gaetano Arena si sono lasciati?/ Strano post: ecco cosa è successo

Erica Piamonte e Gaetano Arena si sono lasciati? Probabilmente la domanda dovrebbe essere un’altra, ovvero: “Stavano insieme?”. Distribuiti sul piatto tutti gli interrogativi utili, possiamo serenamente proseguire. Dopo una serie di coccole spinte con tanto di dettagli (cafoni) da parte di lui, gli estimatori della coppia li vogliono già l’uno tra le braccia dell’altra a giurarsi amore eterno oppure, male che vada, alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Nonostante le cose tra di loro non fossero particolarmente chiare, specie al pubblico, pare che i due ragazzi abbiano in ballo una sorta di frequentazione. Ed infatti, alla toscana sono arrivate numerosissime richieste che le domandavano se la sua nascente relazione, andasse bene oppure no. L’ex concorrente del Grande Fratello 2019 ha smentito la rottura (quindi esiste una storia ufficiale!), aggiungendo di non essere ancora riuscita a vedere il fidanzato.

Erica Piamonte e Gaetano Arena: tutto finito dopo il Grande Fratello?

“Ragazzi, per quanto riguarda Gaetano, la situazione è che dopo la finale non siamo riusciti a vederci, anche se ci siamo sentiti ovviamente! Quindi non è successo niente per poter trarre conclusioni affrettate, come purtroppo è stato fatto da alcuni. Non ci sono rotture o altro. Attendere, prego”, aveva confidato Erica Piamonte ai followers tramite Instagram. Poche ore fa – per fortuna – i due hanno potuto riabbracciarsi per merito della festa del Grande Fratello, organizzata dalla produzione con protagonisti gli ex gieffini ed anche Barbara d’Urso tramite le sue numerose Instagram Stories. Terminata questa esperienza, Erica ha avuto un momento un po’ brutto in quanto, con la fine del reality si sentiva molto disorientata, tanto da avere confidato ai fan: “Ragazzi, scusate, non sono sparita. Semplicemente non sto bene da due giorni. Ho un mal di capo da due giorni! Mi sento di fori come una tegola! Appena mi ripiglio, fo una storia con aggiornamenti. Promesso”. Nel corso della festa però, Erica e Gaetano non sono mai apparsi vicini ed Arena, ha scritto un enigmatico post: “Dove scorre un fiume azzurro non può scorrere un fiume rosso. Il fiume azzurro è purezza, lealtà, il fiume rosso è sia cuore sia importanza, ma quando è vero scorre. Ricordatevi che i fiumi però sono sempre azzurri e se non sono azzurri come dico io non hanno futuro con me!”.

