Erica Piamonte, il tradimento di Taylor Mega/ “Incaz*ata come una bestia per le foto”

Erica Piamonte ha rotto il silenzio commentando per la prima volta il tradimento, presunto o tale, di Taylor Mega. La ex concorrente del Grande Fratello 16 ha deciso di dire la sua tramite le Instagram Stories confidando ai suoi follower come ha reagito alla notizia del tradimento dell’amica rivelato in diretta da Riccardo Signoretti nel salotto di Barbara D’Urso. Il direttore del settimanale Nuovo, infatti, proprio a Pomeriggio Cinque ha rivelato in diretta di essere in possesso di alcune foto esplicite di un bacio tra Taylor e una misteriosa persona. Di chi si tratta? Una cosa è certa: non di Erica Piamonte, visto che la ex gieffina era del tutto estranea alla cosa come ha dichiarato sui social. “Se io dico che non sapevo niente di quelle foto, è perché io non sapevo niente” ha precisato la ragazza.

Erica Piamonte, tradimento Taylor Mega: “speravo fosse uno scherzo”

Non solo, Erica Piamonte nelle sue Instagram Stories ha raccontato come è venuta a conoscenza del presunto tradimento di Taylor Mega. “Ho guardato Pomeriggio5, ho scoperto guardando con i miei occhi che sarebbero uscite quelle foto e vi posso giurare che io speravo che fosse uno scherzo. Uno scherzo non è stato” ha detto la Piamonte infastidita delle cosa, ma anche delle voci che parlano di un possibile scoop creato a tavolino. La ex gieffina non ci sta e proprio per smentire una cosa di questo tipo ha sottolineato a gran voce: “sono una persona molto orgogliosa e non voglio fare la scassapalle, ho fatto finta di niente aspettando che fosse lei, che per quanto mi riguarda era lei nella posizione di dovermi delle spiegazioni e non io di doverle chiederle a lei”.

Erica Piamonte contro Taylor Mega: ” incazzata come una bestia per una settimana”

Ma non finisce qui il racconto di Erica Piamonte. La commessa toscana, infatti, è un fiume in piena e in una delle sue ultime Instagram Stories si è letteralmente scagliata contro la influente che, invece di smentire la cosa, avrebbe preferito far finta di nulla non affrontando l’argomento. “Io sono stata incazzata come una bestia per una settimana” – ha precisato Erica, che si aspettava delle scuse che in realtà non sono mai arrivate. “Aspettando quelle famose spiegazioni che sto ancora aspettando, quindi chi vuole creda, chi non vuole credere non creda. Se chiedete a lei le stesse cose, dirà le stesse identiche cose” ha detto sul finale lasciando intendere che tra le due sia in corso una rottura definitiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA