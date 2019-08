Erica Piamonte in ospedale/ Cos’ha? “Dolore atroce allo stomaco, sono preoccupata”

Erica Piamonte sta male. L’ex gieffina era pronta a partire per le sue vacanze ma tutto è stato rimandato quando è stata costretta a fiondarsi in ospedale a causa di un terribile dolore allo stomaco. La ragazza lo ha poi confidato ai suoi fan con un post nelle sue stories di Instagram. “Cambio di programma. Vado all’ospedale. Sono giorni che sto di m., io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata”, ha annunciato Erica che, poco dopo, ha postato una foto che la vedeva proprio su una barella, in attesa di essere visitata. A questo suo annuncio e alle foto postate sono seguiti tantissimi commenti dai fan, allarmati per le sue condizioni di salute.

Erica Piamonte, come sta? L’ex gieffina preoccupa i fan

Erica Piamonte, che ha partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso, si è rifatta viva poche ore fa, dopo aver trascorso tutta la notte in ospedale. Di fronte ai tanti messaggi ricevuti dai fan, ha infatti scritto un nuovo post su Instagram. “Ho ricevuto tantissimi messaggi, non li ho ancora letti tutti ma lo farò! Mi avete sostenuta come sempre anche se era notte piena! Grazie infinite! Siete unici! Non mi fate sentire mai sola!”. Erica ha chiarito che spiegherà presto a tutti cosa le è capitato con un video o, ancora meglio, con una diretta su Instagram che potrebbe arrivare a breve. Intanto continua l’apprensione da parte dei suoi tantissimi follower che sperano non si tratti di qualcosa di grave.

