Erica Piamonte piange/ “Ho paura di rivedere il mio ex, mi diceva che…” (GF 16)

Erica Piamonte crolla a pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello 2019. La 30enne toscana che si sta giocando un posto in finale con Enrico Contarin e Francesca De Andrè, non è riuscita a trattenere le acrime pensando a quello che potrebbe accadere da martedì mattina, quando tornerà alla sua vita normale. In giardino, mentre si godeva il sole di Roma in compagnia dei suoi compagni d’avventura, Erica è scoppiata a piangere. A provocare le acrime della toscana è stata la canzone di Marco Mengoni, “Guerriero”. Nell’ascoltare le parole del brano che stava risuonando per tutta la casa, Erica si è allontanata dal gruppo rifigiandosi in piscina dove si è lasciata andare ad uno sfogo. Raggiunta da Francesca De Andrè e Martina Nasoni, Erica ha confessato di aver paura di rivedere il suo ex fidanzato.

ERICA PIAMONTE: “HO PAURA DI TORNARE CON IL MIO EX”

Dopo essersi accorte del malessere interno di Erica Piamonte, Francesca De Andrè e Martina Nasoni hanno cercato di consolare l’amica. “Ho paura che una volta uscita di qui possa tornare con il mio ex” , ha dichiarato in lacrime Erica mentre abbracciava la figlia di Cristiano De Andrè. “Sei una cucciolina forte, hai capito? Meriti di stare bene!”, sono state le parole con cui Francesca ha cercato di tirare su il morale alla toscana. “Devi trovare qualcuno che ti dica che sei la cosa più bella del mondo”, ha poi aggiunto Martina a cui Erica ha risposto – “Lui mi diceva che ero la cosa peggiore che gli fosse capitata”. La De Andrè che, all’interno della casa ha vissuto emozioni contrastanti, ha poi concluso: “Fuori di qui avrai la consapevolezza di quanto vali e credimi, nemmeno lo vorrai vedere!”.





