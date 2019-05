Erica Piamonte/ Scontro con Francesca De Andrè, amicizia finita? (Grande Fratello 16)

Erica Piamonte non è immune alle critiche ed in questi ultimi giorni di Grande Fratello 2019 è finita di nuovo nel mirino di un antico rivale. Anche se il rapporto con Daniele Dal Moro si è tranquillizzato rispetto al periodo del ranch, fra i due ragazzi non c’è mai stato un feeling particolare. Per lo meno non agli occhi del veronese, che in più di un’occasione ha deciso di mandarla in nomination. La nuova lite però è scattata per un motivo più che banale, uno scherzo organizzato dal gruppetto ai danni di Serena Rutelli, che ha dovuto seguire degli indizi per ritrovare l’amato orsetto di peluche. Il regalo del fidanzato è stato nascosto infatti grazie ad un piano creato da Daniele ed Enrico Contarin, ma il primo non ha gradito l’incursione di Erica nelle dinamiche del gioco. Quando la ragazza ha suggerito a Serena di leggere bene gli indizi e cercare in ogni luogo, Daniele ha visto sfumare l’esito del tranello e l’ha attaccata duramente. Arrivando persino a dire che uno dei suoi grandi difetti riguarda l’impossibilità di comprendere ciò che le viene detto e persino di farsi gli affari suoi. Senza l’incursione della Piamonte, secondo il suo punto di vista, il gioco sarebbe potuto continuare ancora a lungo e divertire tutti. Serena compresa.

Erica Piamonte, Grande Fratello: il rapporto difficile coi genitori

Erica Piamonte è rimasta colpita dagli eventi avvenuti nell’ultima diretta del Grande Fratello 2019 e soprattutto dall’incontro fra alcuni gieffini ed i loro familiari. La ragazza ha parlato spesso del rapporto difficile con i genitori, che a quanto pare non avrebbero mai apprezzato nessuna delle sue scelte. Confrontandosi con il gruppo, Erica ha ipotizzato che in futuro nessuno della sua famiglia si presenterà per lei nello studio di Canale 5. Dal suo canto ha fatto un piccolo passo in avanti, come la torta con gli auguri diretti al padre nel giorno del suo compleanno. A suo modo la Piamonte cerca di manifestare i propri sentimenti, ma sembra che ci siano troppe nuvole ad oscurare il rapporto con mamma e papà. Anche per questo la ragazza è finita al centro di un nuovo attacco di Francesca De Andrè, che le ha ricordato come in realtà non abbia nulla di cui lamentarsi. Dopo tutto può contare sulla presenza di una famiglia compatta, cosa che invece manca nella sua vita. Clicca qui per guardare il video di Erica Piamonte e Francesca De Andrè. Purtroppo la grande amicizia che ha legato le due ragazze sembra ormai scemata. Nei giorni precedenti, Erica ha scelto di dire la verità all’amica, riguardo al fatto che il fidanzato Giorgio Tambellini potrebbe non aver ceduto alla prima donna incontrata per strada. Secondo il suo punto di vista, la moretta con cui è stato paparazzato in atteggiamenti compromettenti potrebbe essere un suo flirt storico, motivo che ha spinto Francesca a dare in escandescenza.

Tornerà al televoto?

Non è escluso che Erica Piamonte ritornerà presto al televoto, a causa delle dinamiche che hanno colpito il Grande Fratello 2019 in quest’ultima settimana. Perdere il sodalizio con Francesca De Andrè provocherà di certo una pronta risposta da parte della nipote del noto artista italiano ed anche Daniele Dal Moro potrebbe scegliere di nominarla ancora una volta. Purtroppo Erica si trova in questo momento senza alcun alleato e l’eliminazione di Gaetano Arena non fa che aumentare la sua solitudine. Schietta e sincera e per questo apprezzata dal pubblico da casa, inizia a diventare un peso per il resto del gruppo di concorrenti. L’unica chance per Erica è quindi avere il supporto del pubblico e magari finire al televoto con alcuni dei gieffini più contestati di quest’edizione, magari proprio con l’ex amica Francesca. In assenza di strategie, la Piamonte potrebbe persino riuscire ad arrivare indenne fino alla finale. Purtroppo per ora non ha ottenuto la popolarità di Serena Rutelli, che continua ad essere la super favorita alla vittoria finale.



