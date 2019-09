Erica Piamonte tradita da Taylor Mega/ “Chi caz*o è questa? Fai schifo, sotterrati!”

Le foto del bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo pubblicate dal settimanale Nuovo hanno scatenato un vero putiferio. E non solo per la risposta arrivata poi dalla Mega su Instagram, ma per la durissima reazione, con tanto di rivelazioni molto scottanti, da parte di Erica Piamonte. Si è a lungo parlato nel corso dei mesi scorsi di una possibile liason tra le due ex gieffine. Foto piccanti e dediche particolari sono stati considerati indizi molto chiari, eppure la conferma della loro relazione arriva solo negli ultimi minuti con le parole furiose della Piamonte. Molti, infatti, le hanno chiesto su Instagram la sua opinione sulle foto di Taylor Mega e Giorgia e la sua risposta non ha tardato ad arrivare. “Sto veramente di merd*” esordisce Erica, che continua “da quanto sono incaz*ata non mi viene neanche da piangere. La mia domanda è una ‘Ma non ti fai schifo?'”.

Erica Piamonte furiosa con Taylor Mega: “Ti devi sotterrare!”

Parole forti quelle di Erica Piamonte per Taylor Mega. L’ex gieffina svela di aver trascorso con la biondissima influencer tutta l’estate e aggiunge “chiaramente non eravamo solo amiche, però non si poteva sapere perché i tuoi genitori non gradivano.” Così, furiosa, chiede: “E invece queste foto le gradiscono? Chi caz*o è questa?” La Piamonte ammette che è la prima volta che vede Giorgia: “Giuro, io non l’ho mai sentita nominare, non so neanche da dove esce questa. Ma soprattutto con quale coraggio ieri mi hai inviato dei messaggi con scritto ‘amore’?” Così conclude furiosa: “Sai che devi fare? Ti devi solamente sotterrare!” Taylor Mega replicherà?

