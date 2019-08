Erica Piamonte, vacanze con Taylor Mega/ E regalo in albergo: “Sei nel mio cuore”

Erica Piamonte e Taylor Mega continuano a far parlare di loro. Le due sono inseparabili e quindi in molti si chiedono se non ci sia una relazionetra l’ex concorrente del Grande Fratello 16 e l’influencer. Continuano le vacanze e le due si fanno vedere insieme, del resto quando hanno occasione si divertono e al tempo stesso si rilassano. Un’amicizia autentica apprezzata anche dai loro fan. Nelle ultime ore Erica Piamonte su Instagram ha mostrato un mazzo di fiori ricevuto da una sua ammiratrice. In una delle sue Stories l’ha mostrato e poi ha detto e scritto come didascalia: «Guardate che belli! Che dolcezza! C’è anche un bigliettino: “A Erica, sei nel mio cuore”. Piccoli gesti che riempiono il cuore». È successo a Cefalù, in Sicilia, dove Erica Piamonte sta trascorrendo le vacanze con l’amica Taylor Mega. In questa calda estate le due restano comunque al centro delle notizie di gossip, e questo non ha fatto altro che aumentare la loro popolarità.

ERICA PIAMONTE, VACANZE CON TAYLOR MEGA E REGALO

Proprio nelle Instagram Stories l’ex gieffina Erica Piamonte, in compagnia di Taylor Mega, ha commentato le vacanze estive che stanno trascorrendo insieme. «Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione che, durante questa vacanza, abbiamo sparato solo boiate!». E questa è proprio la storia social che anticipa il mazzo di fiori che le è stato regalato da un’ammiratrice. In quelle successive ha alternato messaggi ricevuti dai fan a video in cui si scatena sempre con Taylor Mega. Quest’ultima invece nelle scorse ore ha pubblicato un video in cui mostra come si allena in vacanza. Ma ha anche lanciato un appello ai fan parlando dell’approdo di Er Faina a Temptation Island Vip: «Basta dare attenzioni a personaggi che insultano le donne». A proposito invece di Grande Fratello Vip, Taylor Mega con un video ha ricordato una scena relativa alla sua esperienza nel reality, dove ha conosciuto Erica Piamonte.

