Erica Piamonte Vs Francesco Chiofalo e gli uomini/ “Non sapete amare, state da soli!”

Erica Piamonte torna sui social dopo le polemiche dei giorni scorsi legati ai suoi bikini e al suo corpo senza nudo, per dire la sua su Francesco Chiofalo e, più ampiamente, sugli uomini rei di non sapere amare e di far soffrire le donne. La bella gieffina parla di ricordi e di violenza ma poi invita tutti a stare da soli quando non si è capaci di stare in coppia. Il suo sfogo è nato dalla visione delle lacrime di Antonella Fiordelisi sui social nelle scorse ore, quando la corteggiatrice ha confidato ai fan di essere stata tradita da lenticchio e di aver chiuso la sua storia con lui andando via da casa sua. Proprio sulla scia di queste lacrime e di questo cuore spezzato, Erica Piamonte ha preso parola sui social dicendosi schifata da questo comportamento.

ERICA PIAMONTE DICE LA SUA SU FRANCESCO CHIOFALO E GLI UOMINI

In particolare, la bella gieffina (molto amica di Taylor Mega ultimamente) ritiene inaccettabile quello che è successo e il tradimento ai danni di Antonella: “Vedere una donna stare di merda per un ‘uomo’ che non si sa tenere il pis*llo nelle mutande! le lacrime finte di lui mi hanno fatto ridere, mi hanno fatto rivivere scene viste e riviste di prese per il culo e schifo profondo. Se non sapete amare state da soli… fate schifo!“. Anche in questo caso le polemiche non mancano contro di lei rea di aver cavalcato l’onda del momento per farsi notare o farsi citare. Siamo sicuri che sono molte le donne che, però, sono dalla parte di Erica e la pensano proprio come lei, soprattutto dopo un tradimento. Ci sarà una risposta alle parole di Erica?

