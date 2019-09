Erica Piamonte vs Taylor Mega: “sei moscia”/ “Con Giorgia Caldarulo stai…”

Erica Piamonte attacca ancora Taylor Mega e replica alle parole di Giorgia Caldarulo che, ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 24 settembre, l’ha definita “grezza”. L’ex concorrente toscana del Grande Fratello 16, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, non solo risponde a Giorgia, ma lancia anche una frecciatina nei confronti di Taylor che, da quando frequenterebbe la Caldarulo, avrebbe perso quella spontaneità, leggerezza ed energia che l’hanno portata a diventare una delle influencer più seguite. Nel suo sfogo serale, Erica Piamonte che, in queste ore è finita anche al centro di un triangolo con Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, risponde alla Caldarulo. “Volevo diredue cose alla signorina Giorgia” – comincia così la sua arringa la Piamonte che poi aggiunge – “io ho parlato di lei solo perchè la signora Barbara D’Urso, padrona di casa, mi ha chiesto un commento. Mi pare di aver detto che non ti conosco e che mi basavo solamente su delle storie che mi hanno mandato i miei fan. Il mio era un giudizio istintivo”.

ERICA PIAMONTE: “CON GIORGIA CALDARULO, TAYLOR MEGA STA DIVENTANDO MOSCIA”

Erica Piamonte è un fiume in piena e non le manda a dire nè a Giorgia Caldarulo nè a Taylor Mega con la quale pensava di aver instaurato un rapporto speciale. Sicura del suo modo di essere e delle proprie ragioni, la Piamonte, infatti, replica ancora alla Caldarulo. “La persona superficiale sei tu perchè io non mi permetto di giudicare chi non conosco. Questa è una battaglia che io faccio tutti i giorni, appena apri il mio profilo c’è scritto oltre l’apparenza. Quindi, guarda, sono proprio l’ultima che giudica le persone dall’apparenza o senza conoscerle” – sbotta la Piamonte. Poi rimanda al mittente la definizione di grezza: “quando hai detto che sono grezza, forse non ti sei resa conto che nessuno intorno a te la pensa in questa maniera e nessuno mi ha mai dato della grezza. Sono una ragazza nei modi molto fine, basta guardare un minuto di un qualsiasi mio video per vedere che sono una ragazza educata e con dei modi molto garbati. Detto questo, magari il tuo vocabolario è limitato e quindi ti posso anche giusitificare se non hai trovato altre parole adeguate alla mia pèersona”. Infine, la Piamonte lancia una frecciatina anche alla sua ex amica Taylor Mega: “Volevo dire che non sei moscia solo tu, ma stai facendo diventare moscia anche Taylor quindi non mi sembrate per niente una bella coppia. Lei (Taylor Mega ndr) ha detto se sono rose fioriranno, ma secondo me queste rose si ammosceranno”. La replica di Giorgia Caldarulo non si è fatta attendere: “Erica ho appena visto le tue storie, ma sei seria? Non hai ancora capito che ha scelto la moscia?”.

