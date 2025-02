Ad una toccante lettera di Erica per il nipote Raffaele, segue l’arrivo a C’è posta per te 2025 di una grande sorpresa per il ragazzo: il suo idolo Paulo Dybala. Il calciatore della Roma spende belle parole per la loro storia: “Quando si parla di queste cose è difficile. Io ho attraversato la stessa storia, uno non è mai pronto a vivere questi momenti, ma bisogna farsi forza al fianco delle persone che più ci vogliono bene e tu hai vicino una persona che ti ama. Trovare una persona così, che ti aiuta in tutti questi momenti di difficoltà, è la miglior cosa possibile.” Per Raffaele ha poi dei doni speciali: un portafortuna, la sua maglia della Roma firmata e un omaggi in denaro la cui entità rimane segreta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'è posta per te 2025, 6a puntata/ Diretta e storie: le sorpresa di Mahmood e Dybala, una busta chiusa...

La storia di Erica e Raffaele a C’è posta per te 2025

L’ultima storia della sesta puntata di C’è posta per te 2025 è, anche questa volta, quella di un regalo. Fa il suo ingresso in studio, dopo un video di presentazione, il calciatore della Roma Paulo Dybala. Lo sportivo è la sorpresa che Erica vuole fare a suo nipote Raffaele. Il ragazzo è il figlio della sorella Anna, che è morta nel giro di 5 mesi a soli 42 anni. Anna è stata una mamma per Erica, che ha 17 anni in meno a lei, tanto da essere gelosa del nipote quando è nato. “Da quando Anna non c’è più sono diventata io il punto di riferimento di Raffaele”, ha raccontato la donna, che oggi vuole chiedere scusa al ragazzo per quella che è a volte una freddezza, perché “negli occhi di lui vedo quelli di mia sorella”.

Le parole toccanti di Erica per il nipote Raffaele

Erica vuole inoltre dire al nipote che si considera oggi la sua mamma e che vuole stare al suo fianco e supportarlo sempre. Raffaele ha accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te e si commuove nel vedere sua zia dall’altra parte. Ed è poi proprio lei ad esordire, dicendogli: “Tu lo sai che per me sei sempre stato molto più di un nipote. Sei stato un fratello più piccolo, e ho cercato sempre di difenderti e coccolarti. Purtroppo da quando la tua mamma non c’è più non sono più riuscita a proteggerti e consolarti nel modo giusto. Non voglio prendere il suo posto, ma voglio solo dirti che sono pronta a proteggerti e consolarti per tutta la vita”.