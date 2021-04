Erica Vittoria Hauser, clip omaggio Uomini e donne dopo la morte?/ Per Fabio Donato..

Erica Vittoria Hauser è morta nella notte tra Pasqua e Pasquetta lasciando i fan di Uomini e donne sgomenti proprio come era successo qualche giorno prima con Fabio Donato Saccu. Quest’ultimo è stato stroncato da un tumore mentre la bella ex dama del trono over potrebbe essere morta a causa di un infarto o un malore improvviso che non le ha dato scampo. In queste ore i suoi profili social sono stati travolti dai messaggi e dall’affetto di colleghi e fan del programma e in molti attendono con ansia di capire il perché della sua morte a soli 45 anni, ma altri ancora hanno gli occhi puntati su Uomini e donne. La trasmissione nei giorni scorsi ha ricordato Fabio con una clip riassuntiva dei suoi momenti migliori nel programma e adesso ci si attende che lo stesso accada per Erica.

Erica Vittoria Hauser, clip omaggio Uomini e donne dopo la morte?

La bella dama con un passato da modella, è stata protagonista del trono over di Uomini e donne ormai otto anni fa quando lasciò poi lo studio mano nella mano con l’ex calciatore Ivano Rotoli. La storia d’amore si interruppe dopo pochi mesi ma Erica Vittoria Hauser continuò la sua vita lontano dagli studi del programma senza farvi più ritorno ma è comunque rimasta in contatto con alcuni “colleghi” che l’hanno ricordata in queste ore proprio sui social. Adesso toccherà alla trasmissione mettere insieme le immagini che la riguardano, i fan saranno accontentati?

