Erica Zecca, cognata Alessandro Cavallo, è morta/ Ballerino di Amici in lutto

Si è spenta a soli 33 anni Erica Zecca, la cognata di Alessandro Cavallo, ballerino di Amici 2021. Il ragazzo era alle prese con la popolarità e il successo di queste settimane successive alla finalissima del programma ma, a quanto pare, adesso dovrà fermarsi un attimo per stringersi alla sua famiglia e per un ultimo saluto proprio all’artefice di tutto. Chi ha seguito il suo percorso nel programma sa bene che è stata lei ad invogliare il ragazzo a continuare nel mondo della danza, essendo un’insegnante di ballo e tutto è peggiorato dal fatto che la giovane aveva solo 33 anni.

Erica Zecca, cognata Alessandro Cavallo, è morta all’età di 33 anni

Erica Zecca era sposata con Vincenzo Cavallo il fratello di Alessandro e dal loro matrimonio sono nati due bambini. L’intero paesino di Latiano si è stretta intorno alla famiglia visto che la donna è morta per un brutto male da cui combatteva da un po’. A ricordarla, su Facebook, Tommaso Cavallo un membro della famiglia: “Latiano tutta piange una giovane vita spezzata, una ragazza buonissima e dolce, una moglie innamoratissima e una madre esemplare. Mi dispiace troppo, non è giusto tutto questo. Eri stata tu a far incontrare le mie nipotine con il loro idolo Alessandro, con dolcezza infinita. Ti sia lieve il Cielo, veglia sulla tua meravigliosa famiglia adesso”. Proprio a Verissimo Alessandro aveva parlato di lei inerente alla sua passione per la danza visto che insieme al fratello gestiva e insegnava in una scuola di danza.

