Erik e Valentina M./ Uomini e Donne: la “coppia” chiude e Valentina Autiero…

Oggi pomeriggio andrà in onda dalle 14.45 in poi, un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi proseguirà ciò che è rimasta in sospeso dalla puntata trasmessa ieri, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Le anticipazioni, come di consueto, giungono dal valido VicoloDelleNews che offre delle indiscrezioni precise e puntuali. La parentesi in onda si apre proprio con Erik e Valentina M. I due si sono sentiti spesso e visti per sei volte: “si divertono, ridono e scherzano, parlano molto ma non scatta quel qualcosa in più che li dovrebbe spingere ad andare oltre il bacio e così decidono di interrompere la frequentazione”, scrive il portale dedicato al gossip e le anticipazioni.

Uomini e Donne Over, il confronto tra Erik e Valentina

Proprio durante il confronto tra Erik e Valentina M. interviene Valentina Autiero che accusa il cavaliere di essere “falso perché si rapporta a donne più grandi sapendo che non sono adatte a lui ma solo per creare dinamiche e rimanere nel programma”. Dopo questa pesante esposizione della dama, anche Tina Cipollari e Gianni Sperti si trovano d’accordo con lei e accusano della stessa cosa pure Mattia: “dicono di volersi costruire una famiglia e poi escono con donne più grandi che non possono aiutarli ad esaudire questi desideri”. Sarà veramente questo l’intento dei due cavalieri del trono over di Uomini e Donne? Per scoprire le altre novità, vi suggeriamo di vedere la puntata che andrà in onda oggi su Canale 5 dalle 14.45 in poi.

