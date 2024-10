Erik e Valentina si sono lasciati a Matrimonio a prima vista Italia 2024? Qual è stata la loro scelta finale

Sta per concludersi l’edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2024 e, ad una settimana di distanza dalla puntata che svelerà la scelta finale delle tre coppie, i telespettatori che si sono affezionati alle loro storie si chiedono già quale sia stata la loro decisione: rimanere insieme oppure interrompere il matrimonio? Abbiamo visto in anteprima la puntata finale e siamo qui per spoilerarvi cos’è accaduto, quindi, se volete già sapere tutto, continuate pure con la lettura.

Partiamo dalla coppia di Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi che, di fronte ai tre esperti, hanno ripercorso le tappe salienti del loro matrimonio: dal sì alla luna di miele fino alla convivenza. Valentina si commuove e ammette di provare qualcosa di forte per Erik: “Sembra quasi che ci siamo conosciuti prima, quindi abbiamo istaurato sicuramente un rapporto più intimo sotto questo aspetto. Anche dal punto di vista sessuale ci siamo piaciuti sin da subito…”. È in virtù di questi sentimenti che ammette di voler continuare il matrimonio con Erik.

Erik e Valentina sono ancora una coppia

Lui ha invece rivelato di sentirsi cambiato dopo la conoscenza con Valentina: “Io vedevo sempre o solo bianco o solo nero, ora mi sono ammorbidito molto, inizio a vedere le sfumature. – ha spiegato ai tre esperti – È stato difficile a livello personale, perché erano punti fermi che non credevo di poter mettere in discussione, anche il solo fare tutto da solo. Io sono sempre stato abituato a risolvere i miei problemi in solitudine”. Quindi ha annunciato la sua decisione sul matrimonio: “Alla luce di tutto ciò che si è visto e che ho provato e di quello che lei mi fa sentire quando ci sto accanto, per me è assolutamente un sì.” Erik e Valentina hanno deciso dunque di stare insieme anche dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024.