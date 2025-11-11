Chi è Erika Bufano, moglie di Achille Polonara: i figli Vittoria e Achille Jr e la gioia del ritorno a casa del cestista alle prese con la malattia.

L’amore della famiglia è un baluardo, un porto sicuro dove rifugiarsi quando le difficoltà sembrano abbattersi senza scrupoli; Achille Polonara ha superato i momenti più difficile della malattia non solo grazie alle cure mediche, necessarie e fondamentali, ma anche grazie a quel sentimento viscerale che sua moglie Erika Bufano gli ha trasmesso giorno dopo giorno. Con i figli, Vittoria e Achille Jr. ha tentato a sua volta di trovare quella forza necessaria per superare quella terribile paura, il timore che la brutalità della leucemia potesse portargli via la sua dolce metà oltre che l’amorevole papà che è sempre stato.

Carl Brave: origini, genitori, vero nome e altezza/ Da talento nel basket alla passione per la musica

La notizia recente delle dimissioni di Achille Polonara, in lotta contro la malattia, ha ovviamente regalato una gioia immensa per la moglie Erika Bufano così come per i figli. Ora non saranno più le videochiamate a far compagnia ai piccoli di casa; torna quella quotidianità di viversi giorno per giorno nei momenti più spensierati. “Svegliarsi nel lettone con loro è stato bellissimo”, ha raccontato di recente il cestista confermando come immediatamente i figli si siano stretti a lui per godere di ogni secondo dopo il ritorno a casa post-ricovero e primo ciclo di chemioterapia.

Delitto di Garlasco, nuova testimonianza inedita a Le Iene/ "Altri dettagli utili per chiarire la dinamica"

Erika Bufano, moglie di Achille Polonara: aggrappata alla speranza anche nei momenti più difficili

Encomiabile la forza di Erika Bufano, moglie di Achille Polonara; sono stati mesi difficili, aggrappata alla speranza di vedere migliorare le condizioni del cestista anche quando sembrava che nulla potesse andare meglio. “I medici mi dicevano che le possibilità di vita erano basse”, raccontava la donna ai tempi del coma dove la percentuale che riuscisse a sopravvivere risultava terribilmente bassa. Eppure, quello che può essere considerato un vero e proprio miracolo si è concretizzato; oggi Achille Polonara abbraccia sua moglie Erika Bufano tra le mura di casa e con la vitalità dei figli, Vittoria e Achille Jr. che non vedevano l’ora di godersi questo momento.

Malattia Achille Polonara, il trapianto e il coma: cos'è successo?/ Torna a casa dopo la leucemia mieloide

Elogiata per la sua vicinanza al marito in questi momenti difficili, c’è anche chi si chiede chi è Erika Bufano – moglie di Achille Polonara – nella quotidianità. La moda è il baricentro professionale; due partecipazioni a Miss Italia (2011 e 2013) e poi l’affermazione con il marchio da lei stessa fondato RosEri. Da anni al fianco del cestista, hanno compiuto il grande passo del matrimonio nel 2019 dando alla luce, come anticipato, due splendidi figli: Vittoria e Achille Jr.