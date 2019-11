Erika De Nardo si è sposata/ Fiori d’arancio 18 anni dopo la strage di Novi Ligure

A 18 anni dalla strage di Novi Ligure, Erika De Nardo si è sposata. A rivelarlo è don Antonio Mazzi ai microfoni di Oggi: oggi 34enne, la donna ha cambiato vita ed è convolata a nozze con il nuovo compagno. Erika «ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere. Il padre è stato molto importante in questo processo». Il genitore, spiega il settimanale, è sempre andato a trovarla in carcere: prima all’istituto per minori Beccaria di Milano, poi a Verziano (Brescia). Don Mazzi le è stato vicino nel corso del suo percorso di recupero presso la comunità Exodus dopo la tragedia del 21 febbraio 2001: Erika, insieme all’ex fidanzato Omar Favaro, uccise la madre Susi Cassini e il fratellino Gianluca, di undici anni, con oltre novanta coltellate. Entrambi sedicenni, Erika e Omar vennero condannati rispettivamente a 16 e 14 anni di reclusione.

ERIKA DE NARDO, MATRIMONIO 18 ANNI DOPO LA STRAGE DI NOVI LIGURE

Erika De Nardo è uscita dal carcere nel dicembre 2011 per effetto dell’indulto e dello sconto di pena per buona condotta: da quel momento per lei è iniziata una nuova vita. Se Omar Favaro ha tentato di rifarsi una vita in Toscana con una nuova compagna – la coppia ha anche un figlio – la De Nardo ha iniziato a frequentare la comunità Exodus: dopo il diploma, è arrivata la laurea in Filosofia con 110 e lode. Non è stato reso noto il nome del marito della donna, che nel corso degli anni è rimasta lontana dai riflettori del piccolo schermo: si è dedicata unicamente al volontariato ed ha deciso di ripartire da zero, anche grazie alla vicinanza di papà Francesco. E ora una nuova famiglia, un nuovo capitolo della sua turbolenta vita…

© RIPRODUZIONE RISERVATA