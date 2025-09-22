Erika Kirk, potente discorso della moglie di Charlie ai funerali: "Perdono l'assassino, l'amore è la risposta all'odio". Ora porterà avanti la sua missione

IL DISCORSO DI ERIKA KIRK AI FUNERALI DEL MARITO

Dolore, fede e missione pubblica: c’è tutto questo nel discorso con cui Erika Frantzve ha voluto dare un ultimo saluto pubblico al marito Charlie Kirk in occasione dei funerali.

Il suo intervento si è mosso su tre assi fondamentali: il dolore per la perdita del marito, che viene interpretata alla luce della volontà di Dio; l’eredità spirituale e morale dell’attivista; l’impegno a portare avanti Turning Point USA e i suoi progetti, trasformando questa terribile tragedia in un rilancio della missione.

Autismo, cosa sappiamo su annuncio di Trump/ Dai rischi del paracetamolo in gravidanza all'ipotesi Leucovorin

Erika Kirk ha anche raccontato la sua esperienza in ospedale, quando ha visto il corpo del marito, descrivendo dettagli che diventano segni della misericordia di Dio.

Infatti, ha notato anche “un flebile sorriso” sulle labbra, il segno della “grande misericordia di Dio in questa tragedia“, perché vuol dire che suo marito non ha sofferto.

Robot "arruolati" nell'esercito in Cina/ La corsa alla robotica che gli Stati Uniti stanno perdendo

LA MISSIONE DI CHARLIE KIRK

Nonostante paura e terrore, la fede è la risposta, infatti la vedova di Charlie Kirk ha segnalato come dopo l’omicidio non ci siano state rivolte ma piuttosto un “risveglio religioso”, con persone tornate alla preghiera e alla Bibbia.

Quella di Charlie Kirk è anche una eredità di fede e missione, infatti la moglie ha ricordato la sua opera di evangelizzazione, specialmente verso i giovani “perduti”, privi di scopo e fede. Erika Frantzve ha offerto anche un ritratto personale, descrivendolo un marito e padre esemplare.

IL PERDONO DELL’OMICIDA

Ma significativo e commovente è stato il momento in cui ha perdonato l’assassino di suo marito: una dichiarazione inaspettata, con la quale ha dimostrato che l’amore è la risposta evangelica autentica.

SCENARI/ Pre-Potenze ed eclissi dell’Europa: così l’Ue si esclude dal risiko mondiale

“Quel giovane io lo perdono. Lo perdono perché è ciò che Cristo ha fatto nella sua vita. Ciò che Charlie avrebbe fatto. La risposta all’odio non è l’odio. La risposta che conosciamo dal Vangelo è l’amore, e sempre amore. Amore per i nostri nemici e amore per chi ci perseguita“.

Inoltre, ha annunciato di assumere la guida di Turning Point USA come nuova CEO, in prosecuzione della missione di Charlie, promettendo crescita e ampliamento dei progetti. Infine, ha concluso con un appello universale a scegliere Cristo, la fede e la famiglia, ma anche con una dichiarazione d’amore al marito: “Ti amo, Charlie, ti renderò orgoglioso“.

Di perdono aveva parlato nell’intervista al New York Times alla vigilia dei funerali, quando le è stato chiesto se provava rabbia per l’assassino e se volesse chiedere la pena di morte, affermando di voler lasciare la decisione al governo, anche perché non vuole avere sulla coscienza quell’uomo né farsi rimproverare da Gesù per aver voluto vendetta: “Questo mi impedirebbe di essere in paradiso, di stare con Charlie“.