Erika Mattina, La Caserma/ Chi è? Vittima di omofobia insieme alla fidanzata Martina Tammaro

Erika Mattina, chi è la recluta de La Caserma?

Erika Mattina è una delle protagoniste de La Caserma, il nuovo docu reality di Rai2 al via questa sera. Il suo nome non è nuovo alle cronache e nemmeno al mondo della tv ma non per la sua partecipazione ad altri programmi televisivi o reality ma per via della cronaca. Proprio lei, insieme alla sua fidanzata Martina Tammaro, ha preso parte ad una puntata di Dritto e Rovescio su Rete4 per denunciare gli insulti omofobi di cui sono state vittime quando sui social hanno postato la foto di un loro bacio. Da quel momento è nata la pagina Instagram Leperledegliomofobi, la stessa che le due gestiscono insieme. Sarà proprio questa sua lotte al centro del suo percorso ne La Caserma mettendo così alla prova la sua determinazione ma anche la sua dolcezza e la sua voglia di emergere.

Vittima di omofobia insieme alla fidanzata Martina Tammaro

Originaria di Brugherio, Erika Mattina, classe 1997, vive ad Arona, in provincia di Novara, è laureata in Scienze dei servizi giuridici a Milano, ed è un’attivista per i diritti della comunità LGBTQ+. Si definisce sportiva e timida e il suo coming out l’ha portata allo scontro con la sua famiglia. Dal 2017 fa coppia fissa con la sua fidanzata, Martina Tammaro, che ha conosciuto nella trasmissione Furore e con la quale condivide un piercing. La fidanzata ha due anni più di lei e insieme ad Erika sono diventate esempio anche sui social dove si schierano contro l’omofobia e la violenza contro ogni tipo di amore.



