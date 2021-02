Erika Mattina, La Caserma/ “Mi ritenevo una donna single e in carriera ma piango per Martina..”

Erika Mattina piange tutti i giorni per la sua Martina. Questa è la realtà delle cose ne La Caserma, una realtà a cui nemmeno lei avrebbe mai creduto, almeno da quello che ha ammesso nella scorsa puntata in occasione della consegna delle lettere. La sua compagna Martina Tammaro le ha inviato una lettera con alcune parole bellissime e altre pronte a strapparle un sorriso in questo periodo di lontananza. La bella recluta non è nemmeno riuscita a leggere la lettera per via delle lacrime e in suo soccorso è arrivata Linda pronta a fingersi Martina per lei. Erika a quel punto ha ascoltato commossa e poi alle telecamere de La Caserma ha raccontato: “mi sono sentita sempre una donna single e in carriera ma invece non è così, mi manca tutti i giorni e piango per questo. L’amore è proprio bello e lei è proprio bella”.

Erika Mattina in lacrime per la sua Martina Tammaro: “E’ amore!”

Siamo sicuri che questa distrazione non terrà Erika Mattina lontana dai posti di comando? Proprio nella puntata di questa sera Capo Daretti dovrà mettere insieme comandante e vince per le due squadre (che potrebbero subire delle variazioni) ed Erika ha sempre dimostrato di saper tenere le redini delle sue compagne, che sia proprio suo uno dei posti assegnati questa sera? Al momento tutto lascia pensare di no visto che nelle varie prove non è mai riuscita a mettersi in mostra come una vera e propria eccellenza e poi dall’altra parte abbiamo Paniccia molto più agguerrita di lei. Come finirà per le donne de La Caserma?



© RIPRODUZIONE RISERVATA